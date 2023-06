Pähler Bürgermeisteramt: Marius Bleek macht Rückzieher

In Pähl überstürzen sich kurz vor der Vereidigung des neuen Bürgermeisters die Ereignisse: Marius Bleek tritt das Amt, in das er am 7. Mai gewählt wurde, nicht an.

Die Pählerinnen und Pähler werden demnächst wieder zu einer Bürgermeisterwahl gerufen: Wenige Stunden nachdem die Verwaltung die Ladung zur Gemeinderatssitzung am 29. Juni verschickt hatte, in der Marius Bleek als neuer Bürgermeister vereidigt werden sollte, meldete sich der 29-Jährige mit einer "Bekanntmachung" in eigener Sache auf der Homepage der Gemeinde: Er werde das Bürgermeisteramt, in das ihn die Pähler Bevölkerung am 7. Mai mit 57,2 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Werner Grünbauer gewählt hatte, nicht annehmen.

Was den in München tätigen und in Germering lebenden Bundespolizisten zu seinem Rückzieher veranlasste, lässt sich aus seiner Stellungnahme nicht klar herauslesen. Wörtlich schreibt er: "Mit tiefstem Bedauern muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich mich durch nicht vorhersehbare Umstände dazu gezwungen sehe, einen Schritt zurückzutreten und das Amt am 27. Juni 2023 nicht wie geplant zu übernehmen. Diese Entscheidung fällt mir nach all der harten Arbeit in den letzten Monaten, die erfahrene Unterstützung durch viele verschiedene Bürgerinnen und Bürger aus allen Ortsteilen und mit Blick auf die großen Herausforderungen, vor denen die Gemeinde Pähl steht, unheimlich schwer. Mir tut es aufrichtig leid, dass ich mit diesem Schritt insbesondere meine 770 Wählerinnen und Wähler sowie mein aktives Unterstützerumfeld enttäusche. Die Gemeinde Pähl ist mir in den vergangenen Monaten fest ans Herz gewachsen. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, Ihr Kandidat gewesen zu sein und Ihnen zugehört haben zu dürfen."

Kurz nach dem Versand der Sitzungsladung ruft Marius Bleek im Rathaus an

In Pähl wird demnächst also wieder eine Bürgermeisterwahl anberaumt werden müssen. Bis dahin führt Zweite Bürgermeisterin Ursula Herz von der Wählergemeinschaft "Dorfbewegung" die Amtsgeschäfte. Das tut die Lehrerin bereits seit sieben Wochen, seitdem Bürgermeister Werner Grünbauer aus dem Amt gewählt worden war. Am Donnerstag überstürzten sich die Ereignisse: Am Nachmittag wurde zunächst die Einladung für die Gemeinderatssitzung am 29. Juni versandt. Die Tagesordnung sah zunächst die Vereidigung des neuen Bürgermeisters vor, der dann die Sitzungsleitung übernehmen sollte. Außerdem sollen einige Bauanträge behandelt werden: "Wir haben das extra so gemacht, wir wollten nicht gleich eine Hammer-Tagesordnung machen", sagte Herz dazu.

Kurz darauf habe sich Marius Bleek zunächst bei der Geschäftsstellenleiterin im Rathaus, Christiane Singer, gemeldet und dann habe er versucht, sie zu erreichen, berichtet Ursula Herz. Als sie ihn zurückrief, habe er ihr in einem längeren Gespräch mitgeteilt, dass er das Amt des Bürgermeisters nicht antreten werde. Anschließend verschickte Bleek eine schriftliche Erklärung, die auch gleich an die Gemeinderatsmitglieder weitergegeben und auf der Gemeinde-Homepage veröffentlicht wurde.

Marius Bleek hatte sich in den vergangenen Wochen schon über die anstehenden Aufgaben informiert

Wie es nun weitergeht, werde gerade mit der Rechtsaufsicht im Landratsamt besprochen. In jedem Fall wird es auf eine baldige erneute Wahl hinauslaufen. Sie selber werde für das Amt nicht zur Verfügung stehen, wünsche sich aber, dass sich jemand aus Pähl findet, der das Bürgermeisteramt ausüben wolle.

Wie Ursula Herz weiter berichtet, hatte sich Bleek in den vergangenen Wochen bereits bei mehreren Terminen in der Gemeinde über die anstehenden Aufgaben informiert und Kontakte geknüpft. Im Gespräch mit unserer Redaktion sprach Bleek vor vier Wochen davon, dass er einen arbeitsintensiven Start in seine neue Tätigkeit erwarte. Sorgen mache ihm das aber nicht, sagte er weiter. Außerdem kündigte Bleek an, im Herbst, wenn seine Freundin ihr Studium abgeschlossen haben werde, auch nach Pähl ziehen zu wollen.