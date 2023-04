Tempokontrolle am Hirschberg: Motorradfahrer stellt Rekord auf

In der "Hirschberg-Kurve" misst die Polizei, wie schnell gefahren wird. Etliche Fahrerinnen und Fahrer haben es offenbar besonders eilig.

Am Donnerstag hat die Polizei auf der B2 bei Pähl in der „Hirschberg-Kurve“ in Fahrtrichtung München eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dort gilt Tempo 100, aber etliche Kraftfahrer verstießen massiv gegen dieses Limit. Absoluter "Spitzenreiter" unter den Rasern war ein Motorradfahrer.

1769 Fahrzeuge passierten die Messstelle, bilanzierte anschließend die Weilheimer Polizei. 55 davon, also etwas über drei Prozent, waren zu schnell, 24 davon so schnell, dass sie angezeigt wurden. Bei neun von ihnen wurden mehr als 130 Stundenkilometer gemessen, bei zwei 150. Den Geschwindigkeitsrekord stellt ein Motorrad mit 176 Kilometern pro Stunde auf. Die Fahrer und Fahrerinnen müssen nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot (bis zu drei Monaten möglich) rechnen. (AZ)

