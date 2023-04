Drei Nachhaltigkeitspreise gehen an den Ammersee

Drei Organisationen aus der Ammersee-Region, die Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen, werden mit dem rotarischen Nachhaltigkeitsspreis ausgezeichnet.

Die Schondorfer Initiative "Gemeinsam Füreinander Da" ist für ihr soziales Engagement mit dem Rotary Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee 2023 ausgezeichnet worden (4000 Euro). Den zweiten Preis (3500 Euro) erhielt "Pure Water for Generations" von Pascal Rösler aus Herrsching. Den dritten Preis (jeweils 1250 Euro) teilen sich das Schondorfer Musikzentrum und die Initiative "Outdoorklassenzimmer" der Beruflichen Schulen Landsberg.

Der mobile Unverpacktladen "Tante Resi unverpackt" wurde mit einem undotierten Sonderpreis gewürdigt. Die Auszeichnungen im Gesamtwert von 10.000 Euro wurden unter der Schirmherrschaft von Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl im Historischen Rathaus in Landsberg verliehen.

Prämiert wurden im Team entwickelte nachhaltige Projekte, die dem Erhalt von Ressourcen sowie der Übernahme von sozialer und ökologischer Verantwortung zum Wohle der Gemeinschaft dienen. "Mit dieser Auszeichnung wollen wir soziales und ökologisches Engagement fördern und hervorheben sowie Menschen anregen, diesem Beispiel zu folgen", betonten die Präsidentinnen der vier auslobenden Rotary Clubs Ammersee-Römerstraße, Buchloe, Landsberg und Wörthsee, Stefanie Bucher, Monika Bergmann, Dr. Dominique Merkle und Maren Münkel.

Zehn Bewerbungen waren für den Nachhaltigkeitspreis eingegangen

Insgesamt hatten sich um den diesjährigen Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee zehn Initiativen und Organisationen beworben. Der Preis wurde bereits zum zweiten Mal von den Rotary Clubs Wörthsee, Ammersee-Römerstraße, Landsberg und Buchloe ausgelobt. Erstmals wurde die Auszeichnung 2021 vergeben.

Und das sind die drei Preisträger aus der Ammersee-Region: Die Initiative "Gemeinsam Füreinander Da", die von Vertretern unterschiedlicher sozialer Dienste in der Region gegründet wurde, hat ein "tragendes Netz für ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung" zum Ziel.

Das Musikzentrum Schondorf hat durch den starken persönlichen Einsatz des Vorstandes bewiesen, zu welchen hervorragenden Leistungen im musikalischen und menschlichen Bereich es fähig ist, Projekte zu planen und umzusetzen. In den vergangenen Monaten ermöglichte es ukrainischen Kindern, ihre musikalischen Talente durch fundierte musikalische Ausbildung zu fördern und weiterzuentwickeln.

Der von Pascal Rösler aus Herrsching gegründete Verein Pure Water for Generations veranstaltet deutschlandweit Wassertage für Schülerinnen und Schüler, so auch in der Ammersee-Lech-Region. (AZ)