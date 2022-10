Erntedank: So fällt die Ernte in Feld und Garten aus

Der trockene und heiße Sommer 2022 löste viele Besorgnisse aus. Jetzt ist die Ernte großteils eingebracht. Gärtner und Landwirte aus dem Landkreis Landsberg ziehen Bilanz.

Das, was auf den Feldern und in den Gärten in diesem Jahr gewachsen ist, ist inzwischen großteils eingebracht und am Sonntag wird Erntedank gefeiert. Zurück liegt ein ungewöhnlich heißer und trockener Sommer, der zeitweise viele Ängste und Sorgen auslöste. Gibt es daher überhaupt einen Grund dankbar für eine reiche Ernte sein zu können? Wir haben bei Landwirten und einem Hobbygärtner nachgefragt, wie sie das Erntejahr 2022 beurteilen.

"Ein trockenes Jahr ist besser als ein nasses": Das ist bei Getreidebauern eine oft gemachte Erfahrung, aber sie gilt auch für andere Bereiche, etwa Obst und Gemüse, zumindest im verhältnismäßig niederschlagsreichen Alpenvorland. So dürften heuer die Erntegaben und die Erntekronen in den Kirchen besonders üppig ausfallen.

Erntebilanz: Beim Gemüse überwiegen die Superlative

Einer, der von einem besonders guten Erntejahr sprechen kann, ist etwa Alfred Dohr. Er ist eigentlich Spenglermeister. Als eifriger Hobbygärtner bewirtschaftet er auf der Oberfinninger Flur aber auch ein rund 200 Quadratmeter großes Gemüsefeld. Für seine Erntebilanz braucht er viele Superlative. "Ich habe eigentlich eine sehr, sehr gute Ernte", erzählt er. Nur eine Sorte fällt ihm ein, bei der es nicht so gut lief, "bis auf Kraut, weil es viele Kohlweißlinge gegeben hat". Ansonsten berichtet er von "riesengroßen Paprika", "super Sellerie", "überdimensionalen Karotten", einer "top" Bohnenernte, einem "super Tomatenjahr" und Salat habe er sowieso jedes Jahr "bis auf drei Wochen" aus dem eigenen Anbau. "Ich habe schon lange kein so gutes Jahr gehabt", fasst der gebürtige Kärntner zusammen.

Mit der teilweisen Trockenheit habe er kein Problem gehabt - und das, obwohl er seine Pflanzen nur zur Ansaat beziehungsweise Anpflanzung gießt. Der Verzicht aufs Gießen erweise sich gerade in trockenen Jahren als Vorteil: Die Pflanzen entwickelten größere Wurzeln und könnten sich auch in Trockenphasen noch besser mit Wasser versorgen, erklärt Dohr. Ein weiterer positiver Effekt sei, dass auch das Unkraut weniger wachse und nicht so viel gehackt werden müsse.

Die Finninger Obstpresse ist komplett ausgebucht

Dass auch der Obstertrag in diesem Jahr gut bis sehr gut ist, lässt sich in Finning auch am Betrieb der Obstpresse des Obst- und Gartenbauvereins ablesen. Mit bis zu zwei Tonnen zu pressenden Äpfeln am Tag sei das Limit erreicht, berichtet Vorsitzende Martina Boos. Seit Ende August laufe die Obstpresse jeden Freitag und man sei bis zum Ende der Saison ausgebucht.

Viel zu tun gibt es in diesen Wochen auch bei der Obstpresse des Finninger Obst- und Gartenbauvereins, wo Werner Schrauff und Hans Ringmayr (von links) gerade Quitten verarbeiten. Foto: Thorsten Jordan

Immer üppiger werden auch im eher rauen Klima des Alpenvorlands die Traubenernten. Den ersten größeren Weinberg bewirtschaftet der Uttinger Landwirt Uli Ernst, aber auch in vielen Gärten gedeihen die Trauben immer besser, so gut, dass man daraus auch Saft machen kann. Der Finninger Gartenbauverein hat auf die Nachfrage reagiert und sich eine Traubenpresse beschafft, die heuer das erste Mal im Einsatz ist, berichtet Lucia Thürmer vom Obstpress-Team.

Auf den Wiesen gab es Einbußen

Bei der Frage, ob die Ernte gut oder schlecht ist, komme es heuer vor allem darauf an, welchen Vergleichsmaßstab man anlegt. Das macht der Finninger Landwirt Thomas Boos deutlich. Vergleiche man sich mit der Mitte und dem Norden Deutschlands, sei man in unserer Region "gut bedient", sagt er. Mit den Getreideerträgen ist Boos zufrieden, auch mit dem Mais, der eine wichtige Futterpflanze ist.

Besser als noch auf der Erntepressefahrt Anfang Juli (von links der Issinger Landwirt Andreas Hager und Kreisobmann Johann Drexl) befürchtet fiel die Ernte im Landkreis Landsberg aus. Foto: Christian Rudnik

Nicht so gut habe sich in diesem Jahr aber das Grünland, eine vor allem im Landkreissüden wichtige Komponente der Ernte, entwickelt: "Das Gras ist tatsächlich deutlich schlechter gewachsen." Vor allem beim dritten und vierten Schnitt habe es Einbußen gegeben, bestätigt Andreas Hager aus Issing. Futtermangel, der zu einer Reduzierung der Viehbestände führen würde, sieht er nicht. Mit Blick auf andere Regionen in Deutschland sagt Hager: "Wir leben bei uns schon ein bisschen wie im Paradies, dafür darf man ruhig auch mal Danke sagen." So ähnlich formuliert es auch Johann Drexl aus Kaufering, der Kreisobmann des Bauernverbands: "Die Bürger sollten sich wieder mehr Gedanken über das Erntedankfest machen, Nahrungsmittel zu haben ist nicht mehr so selbstverständlich, gerade mit Blick auf den Klimawandel, die weltweiten Krisen und den Flächenverbrauch."

Auf fast allen Äckern konnte im Landkreis Landsberg viel geerntet werden

Auch Drexl spricht von einer "durchschnittlichen bis guten Ernte". Die Sorge um eine schwache Ernte, die man noch Anfang Juli hatte, habe sich nicht bestätigt. Der Regen sei dann doch immer wieder rechtzeitig gekommen. Praktisch bei allen Ackerkulturen habe man gute Erträge eingefahren, lediglich bei den Kartoffeln sei dies teilweise nicht der Fall gewesen.

Auffällig sei auch gewesen, sagen die Landwirte, dass der Regen auch kleinräumig oft ungleich verteilt gewesen sei: Während hier ein kräftiger Schauer niedergegangen sei, sei es nur ein paar Kilometer völlig trocken geblieben. Entsprechend unterschiedliche Regenmengen wurden an den Wetterstationen in Landsberg und Hübschenried registriert. Im August etwa regnete es in Landsberg (84,6 Liter pro Quadratmeter) deutlich mehr als in Hübschenried (65,1), umgekehrt war es im Mai mit 129,9 Litern in Hübschenried um einiges nässer als in Landsberg mit 91,2 Litern. Die bisherigen Jahressummen sind an beiden Orten aber fast gleich und damit etwa um ein Viertel unter dem langjährigen Durchschnitt.