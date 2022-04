Psychische Ausnahmesituation: Großeinsatz der Polizei bei Weilheim

Die Weilheimer Polizei findet einen vermissten psychisch auffälligen Mann. Warum für den Einsatz zwei Bundesstraßen stundenlang gesperrt werden müssen.

Ein Autofahrer, der sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation befand, löste am Freitagnachmittag bei Weilheim einen Großeinsatz der Sicherheitskräfte aus. Wie es im Polizeibericht der Weilheimer Inspektion heißt, fiel kurz nach 16 Uhr auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 2 bei Huglfing ein Fahrzeug auf. Das Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben, da der Fahrer vermisst wurde und mit einer Schusswaffe unterwegs war. Der 55-jährige Mann aus Thüringen befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde im Fahrzeug sitzend festgestellt.

Wegen dieser Umstände mussten die Bundesstraßen 2 und 472 für mehrere Stunden gesperrt werden. Spezialkräfte der Polizei wurden angefordert. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Letztlich konnte der Mann gegen 20.10 Uhr dazu bewegt werden, seine Waffe herauszugeben. Er wurde einer ärztlichen Behandlung zugeführt, wie es weiter heißt. Insgesamt waren 86 Beamte verschiedenster Dienststellen im Einsatz. (ak)

