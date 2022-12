Weilheim: Kirche stellt große Immobilie für Geflüchtete bereit

Die katholische Kirche hilft dem Kreis Weilheim-Schongau bei der Unterbringung von Flüchtlingen. So soll die Inanspruchnahme von Turnhallen vermieden werden.

Kurz vor dem Weihnachtsfest hat das Landratsamt Weilheim-Schongau bei der Suche nach Asylbewerberunterkünften praktische Unterstützung von der katholischen Kirche erhalten. Die Pfarrkirchenstiftung Mariä Himmelfahrt in Weilheim will ab Januar das "Haus der Begegnung" in Weilheim für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung stellen, meldet das Landratsamt. Hintergrund sei der aktuell hohe Bedarf an Unterkünften. Die Pfarrgemeinde möchte gleichzeitig mit dem Schritt die Belegung von Turnhallen im Landkreis vermeiden, heißt es weiter.

"Es ist uns wichtig, dass die Turnhallen im Landkreis weiterhin Bürgerinnen und Bürgern sowie vor allem Schulkindern für Sport, Spiel und Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig möchten wir den Landkreis bei der Unterbringung von Flüchtlingen unterstützen. Auch diese Menschen sollen ein Dach über dem Kopf haben", wird Stadtpfarrer Engelbert Birkle zitiert. Man habe, so Birkle, im Vorfeld in der Gemeinde ohnehin geplant, in diesem Winter das "Haus der Begegnung" in der Römerstraße nicht zur Nutzung zu beheizen und stattdessen gemeindliche Aktivitäten im Weilheimer Pfarrheim "Miteinander" in der Theatergasse zu veranstalten. Daraufhin habe man die Anfrage vom Landratsamt erhalten. "Aufgrund unserer Kapazität können wir problemlos den Großteil des Hauses - im Wesentlichen den großen Kirchensaal - an das Landratsamt zur Unterbringung von Asylbewerbern vermieten."

Das "Haus der Begegnung" in Weilheim bietet bis zu 50 Personen Platz

"Ich freue mich sehr, dass die Pfarrgemeinde Weilheim dem Landratsamt hilft, um die zugewiesenen Geflüchteten unterzubringen. Das ist für mich ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk", sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß. Der Bedarf an Wohnraum sei durch die derzeit zahlreichen Zuweisungen an Geflüchteten sehr hoch. Dazu zählten auch zahlreiche Menschen, die sich vor dem Krieg in der Ukraine in Sicherheit gebracht hatten. "Die Bedürfnisse unserer eigenen Bevölkerung sind uns jedoch genauso ein großes Anliegen - egal ob es um Wohnraum oder um Turnhallen geht. Darum freuen wir uns besonders über dieses Entgegenkommen der katholischen Kirchengemeinde Weilheim", sagte Jochner-Weiß.

Geplant ist ein zeitlich befristeter Mietvertrag ab 1. Januar bis zum 31. März mit der Option auf Verlängerung. Das Gebäude bietet auf knapp 500 Quadratmetern Platz, um etwa 50 Personen unterzubringen. Die Mittagsverpflegung wäre über einen Caterer umzusetzen, für Frühstück und Abendessen stünde laut Pfarrer Birkle die Küche im Haus der Begegnungen zur Verfügung. Ein Duschanhänger auf dem Parkplatz soll dann die Sanitäranlagen im Haus ergänzen. (AZ)

