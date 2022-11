Weilheim-Schongau erlaubt wieder Patientenbesuche in den Kliniken

Corona-Schutzmaßnahmen: Was ab Mittwoch bei Besuchen in den Krankenhäusern im Kreis Weilheim-Schongau zu beachten ist.

Ab Mittwoch, 9. November, sind Patientenbesuche in den Krankenhäusern Weilheim und Schongau wieder möglich, das Anfang Oktober verhängte Besuchsverbot wegen stark gestiegener Zahlen von Corona-Infektionen ist aufgehoben. Jeder Patient und jede Patientin kann von maximal einer Person bis zu 60 Minuten pro Tag besucht werden. Diesen Beschluss fasste die Task Force der Krankenhaus GmbH in ihrer wöchentlichen Sitzung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wichtig für die Besuche sind laut Krankenhaus GmbH folgende Schutzmaßnahmen: Besucher registrieren sich zunächst am Eingang bei der Triage. Ein zertifizierter tagesaktueller negativer Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder negativer PCR-Test nicht älter als 48 Stunden ist mitzubringen. Nur gesunden Personen ist ein Besuch im Krankenhaus gestattet.

Nur eine Besuchsperson im Patientenzimmer ist gestattet

Sowohl Besucher als auch besuchte Patienten müssen eine FFP2-Maske tragen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Nur eine Besuchsperson im Patientenzimmer ist gestattet.

Patienten der Akutgeriatrie sind aufgrund von komplexen Mehrfacherkrankungen besonders schutzbedürftig. Aus diesem Grund wird ein Besuch erst zeitversetzt und in abweichender Modalität möglich werden. Besucher werden gebeten, sich direkt auf der entsprechenden Station der Akutgeriatrie zu informieren. (AK)

