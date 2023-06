Schondorf

vor 51 Min.

Dieser Kater wird geboren, als Johannes Rau Bundespräsident wird

Plus Katzen haben eine Lebenserwartung von etwa zehn bis 15 Jahren. Diese Erkenntnis beeindruckt Tiger aus Schondorf aber nicht. In wenigen Tagen feiert er einen ungewöhnlichen Geburtstag.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Katzen hätten sieben Leben, heißt es im Volksmund. Kater Tiger aus Schondorf muss noch einige mehr haben, denn der dreifarbige flauschige Senior der Familie Braun feiert in wenigen Tagen seinen 24. Geburtstag. Damit ist er zwar nicht die älteste Katze der Welt, das ist vielleicht Flossie aus Großbritannien mit 27 Jahren oder Stupsi aus Altötting, der angeblich bald 29 Jahre alt wird, eine der ältesten Katzen im Landkreis Landsberg dürfte Tiger allerdings schon sein.

„Tigerle“, wie Steffi Braun und ihre Familie den Kater liebevoll nennen, stammt aus Finning. Dort wurde er am 19. Juni 1999 nachts um 2.30 Uhr als zweites von drei Katzenbabys geboren. Bei seiner Geburt wog das kleine Fellknäuel gerade mal 100 Gramm. Neben der Katzenmutter und ihren drei Jungen gab es dort auch noch einen Familienhund. Tiger wuchs also in einer „Großfamilie“ auf. Denn bis der Kater in die Brunnenstraße nach Schondorf zog, dauerte es eine ganze Weile. Steffi Brauns Mutter Ingrid, 87 Jahre, las damals in der Zeitung, dass in Finning ein Katzenjunges abzugeben war. Schnell sei man sich in der Familie einig gewesen, das Tier aufzunehmen. Schließlich gab es im 1969 erbauten Haus der Familie Braun immer mindestens eine Hauskatze. Jetzt also zog Tiger ein, Vater Herbert Braun, der heuer im Januar im Alter von 87 Jahren verstarb, legte in der Familie den Grundstock für die bis heute andauernde Katzenliebe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen