Ist das Sanierungsgebiet eine Chance oder Belastung für Hausbesitzer?

In Schondorf soll eine Sanierungssatzung erlassen werden. Das Vorhaben stellen mehrere CSU-Räte in Frage und fordern juristischen Rat. Der Bürgermeister äußert sich.

Deutlich mehr Einfluss bei Baufragen erhoffen sich einige Gemeinden im Kreis Landsberg, wenn es um das Ortsbild geht. Das Instrument, auf das die Gemeinden dabei setzen, ist die Ausweisung eines Sanierungsgebietes. Im Gegenzug gibt es steuerliche Vorteile für Hausbesitzer. Das ist aber nicht unumstritten, wie die Diskussionen beispielsweise in Windach und Thaining in der Vergangenheit zeigten. Auch in Schondorf wurden in der jüngsten Ratssitzung Bedenken laut und die Forderung, zuerst einen Rechtsanwalt zu konsultieren, bevor weitere Schritte erfolgen. Bürgermeister Alexander Herrmann signalisierte Zustimmung zur Idee, sich juristischen Rat zu holen, entgegnete aber, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt aus seiner Sicht noch nicht nötig sei.

In der CSU-Fraktion in Schondorf gibt es Bedenken

"Ich habe mich informiert, was Hausbesitzer dem Gemeinderat alles vorlegen müssen, wenn sie eine Förderung wollen und bin erschrocken", äußerte Bettina Hölzle ( CSU). In der Debatte sei es bislang fast nur um die Vorteile gegangen. Fraktionskollege Simon Springer sah es ähnlich. Der Vortrag von zwei Referentinnen kürzlich, zu den Chancen, die die Ausweisung eines Sanierungsgebiets mit sich bringe, sei interessant gewesen, sie seien aber "überfragt" gewesen, als es um rechtliche Auswirkungen gegangen sei, so Springer. Rainer Jünger (CSU) nannte die Sanierungssatzung, die als Grundlage für die Gemeinden gilt, "ein Bürokratiemonster", weswegen er bei dem Thema grundsätzlich Bauchschmerzen habe.

"Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir ein Sanierungsgebiet ausweisen", betonte der Rathauschef. Zunächst gelte es, erst einmal eine Untersuchung durchführen zu lassen, in der die Baustruktur im Ort erfasst und bewertet wird. Analysiert wird unter anderem, wie viel Leerstand es gibt und wie viele sanierungsbedürftige sowie denkmalgeschützte Gebäude. Die Häuser werden dabei in Augenschein genommen, aber nicht bauphysikalisch untersucht. Herrmann verwies in der Sitzung zudem darauf, dass der Gemeinderat bereits entschieden habe, welche Umgriff das Untersuchungsgebiet haben soll. "Heute geht es nur um eine kleine Anpassung. Ein Bereich der Lindenstraße soll noch mit aufgenommen werden." Der Rathauschef sprach sich dafür aus, sich juristischen Rat zu holen, wenn die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung vorlägen. Ratsmitglied Andreas Ernst (CSU) wollte wissen, ob eine Teilnahme an dem Projekt für die Eigentümer freiwillig sei. Herrmann verneinte dies. "Es ist eine Art Bebauungsplan und wir sind nicht die Ersten, die das machen. Alle, die Fördergelder aus der Städtebauförderung wollen, gehen diesen Weg."

Gemeinde wird Vorkaufsrecht eingeräumt

Die Satzung räumt der Gemeinde zudem ein Vorkaufsrecht für Grundstücke ein. Die Architektin, die Thaining in diesem Prozess begleitet, sagt dort in einer Ratssitzung im vergangenen Juni: "Es muss aber ein Missstand behoben und ein öffentliches Interesse nachgewiesen werden, damit die Kommune es erwerben darf." Letztlich stimmte der Schondorfer Rat der Erweiterung des Umgriffs um den Bereich der Lindenstraße mit 13:3 Stimmen zu.

