Knappe Mehrheit für Brauen und Trauen im Güterschuppen

Plus Seit Jahren wird über die Nutzung des Güterschuppens am Bahnhof Schondorf diskutiert. Jetzt gibt es eine Entscheidung, die aber an eine Bedingung geknüpft ist.

Von Christian Mühlhause

Seit Jahren wird in Schondorf diskutiert, was mit dem leer stehenden Güterschuppen am Bahnhof passieren soll. Im Mai 2014 stimmte bei einem Bürgerentscheid eine knappe Mehrheit für die Beseitigung des Lagerhauses, um dort Platz für einen Bushalt zu schaffen. Das Landratsamt Landsberg erteilt damals für den Abriss aber keine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis. Seither gab es einige Vorschläge, wie das Gebäude genutzt werden könnte. Jetzt hat der Gemeinderat mit einer knappen Mehrheit eine Entscheidung dazu getroffen, mit einer Einschränkung und einer Alternative. Künftig wird in dem Gebäude voraussichtlich geheiratet und Bier gebraut.

Mit 6:5 Stimmen votierten die Mitglieder des Gemeinderats dafür, dass diese beiden Nutzungen dort künftig angeboten werden sollen. Die Entscheidung sollte eigentlich schon in der vorherigen Sitzung fallen, wurde damals aber verschoben, weil relativ viele Räte gefehlt hatten. Doch auch diesmal hatten sich sechs Vertreter aus verschiedenen Gründen entschuldigt. "Wir müssen bei dem Thema vorankommen, die Architekten warten", begründete der Rathauschef, warum er diesmal eine Abstimmung durchführte. Vor einem Jahr stand dieser Punkt im Gemeinderat schon einmal an, damals wurde die Bereitstellung von Räumlichkeiten im Güterschuppen für den Brauereiverein aber mit 3:12 abgelehnt.

