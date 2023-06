Tourist missachtet in Schondorf die Vorfahrt und verursacht Unfall

Bei einem Unfall, den ein Tourist aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung verursacht, wird eine Person durch einen ausgelösten Airbag leicht verletzt.

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, fuhr laut Polizeibericht ein 27-jähriger rumänischer Tourist mit seinem BMW in der Straße Am Eichet in Schondorf und wollte nach links in die Uttinger Straße einbiegen. Obwohl er zunächst angehalten hatte, übersah er beim Einfahren einen 59-jährigen Echinger, der mit seinem VW T-Roc auf der vorfahrtsberechtigten Uttinger Straße von rechts kam und nach links in Am Eichet einbiegen wollte.

Airbag löst aus und verletzt den Fahrer leicht

Beim VW löste nach Angaben der Polizei der Airbag aus, wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde, er konnte aber vor Ort versorgt werden. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachsachen wird von der Polizei in Dießen auf rund 10500 Euro beziffert. (AZ)

