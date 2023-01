Verwaltung braucht Platz: Schondorfer Bahnhof wird umgebaut

Der Umbau einer Wohnung in Büros im Schondorfer Bahnhof kann jetzt erfolgen. Wieder geht es um die Höhe der Miete, die die Verwaltungsgemeinschaft zahlen muss.

Der geplante Umbau einer Wohnung im Bahnhof in Büroräume für die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schondorf hat in der jüngsten Sitzung des Schondorfer Gemeinderats wieder für eine lebhafte Debatte gesorgt. War es im November vor allem über die Notwendigkeit von Stellplätzen für die künftig dort tätigen Personen gegangen, fokussierte sich die Debatte nun auf die nach Meinung mancher Gemeinderatsmitglieder unzureichende finanzielle Beteiligung der beiden anderen VG-Gemeinden.

Wolfgang Schraml (FWS) lehnte den Umbau erst einmal ab, solange Eching und Greifenberg nicht zu einem größeren finanziellen Engagement für die VG-Räume bereit seien. "Da hätten wir jetzt endlich mal einen Hebel", sagte er. Ins selbe Horn stieß auch Rainer Jünger ( CSU): "Wir waren doch der Meinung, dass der Quadratmeterpreis viel zu niedrig ist." Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) berichtete, "wir sind relativ nah an einer Einigung". An den laufenden Kosten, etwa für Energie, seien die beiden anderen Gemeinden beteiligt, in die Miete eingerechnet werden müsse jedoch die Abschreibung. "Da wird ein Quadratmeterpreis rauskommen, der deutlich höher ist als bisher", versicherte Herrmann. Er warnte aber davor, durch eine Verweigerung des Umbaus Unmut in die Verwaltungsgemeinschaft hineinzutragen.

Schondorfer Bahnhof: Auch die Parkplätze kommen wieder zur Sprache

Thomas Betz (CSU) bat darum, den Streit um die Miete nicht auf dem Rücken der Beschäftigten auszutragen. "Wir müssen froh sein, dass noch jemand bei uns arbeiten will." Seine Fraktionskollegin Bettina Hölzle mahnte in diesem Zusammenhang, "auch sehr schnell das andere Problem zu lösen". Das besteht darin, dass sich der Gemeinderat bislang nicht über die Schaffung von Parkplätzen für die neuen Büroflächen einigen hatte können. Helga Gall (Grüne) schlug dazu nun vor, diese auf der anderen Seite des Bahngleises herzustellen.

Am Ende gab der Gemeinderat mit 13:2 Stimmen grünes Licht, damit die Verwaltung die Umbaumaßnahmen beauftragen kann, mit denen sechs Arbeitsplätze entstehen. Drei davon werden neu sein, die übrigen aus dem Rathaus verlagert. Die Kosten hierfür werden auf rund 125.000 Euro geschätzt, wovon rund 28.700 Euro auf die Ausstattung entfallen, die direkt von der Verwaltungsgemeinschaft übernommen werden, während die übrigen Kosten von der Gemeinde getragen werden.

Lesen Sie dazu auch