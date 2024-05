Fußball

Kreisliga: Dießens Fußballer nutzen Überzahl

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga gewinnen die Fußballer des MTV Dießen gegen Mammendorf. Ein wichtiges Duell steht am Samstag an.

Am vergangenen Spieltag waren die Kreisliga-Fußballer des MTV Dießen im Kampf um den Klassenerhalt auswärts beim SV Mammendorf gefordert und sicherten sich den dritten Auswärtssieg der Rückrunde. „Wir haben verdient gewonnen und uns damit auch den nächsten direkten Vergleich gesichert“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie. Schon in der Anfangsphase war das Team vom Ammersee spielbestimmend und erarbeitete sich erste gute Chancen. In der zwölften Minute war Nikolas Coso nach einem langen Ball nur noch per Notbremse zu stoppen. Wegen des folgerichtigen Platzverweises spielten die Dießener fortan in Überzahl. Der MTV hatte im Anschluss weiter viel Ballbesitz und einige Möglichkeiten. Bis zur Pause blieb es jedoch beim torlosen Unentschieden. Nach der Pause trifft der MTV Dießen doppelt Doch nur kurz nach Wiederanpfiff schlugen die Dießener gleich doppelt zu. Erst traf Coso nach Vorarbeit von Sascha König zur Führung, dann erhöhte König nach Querpass von Levin Braun auf 2:0. Nach einigen vergebenen Torchancen versuchten die Mammendorfer noch einmal alles und erzielten in der Schlussphase auch den Anschlusstreffer. Doch im direkten Gegenzug verwandelte Spielertrainer Philipp Ropers einen Strafstoß nach Foul an Raphael Anklam zum 3:1-Endstand. Am Samstag geht es bei der DJK Waldram weiter. Mit einem Sieg des MTV wären beide Mannschaften punktgleich. Dießen – derzeit Rang vier – muss noch einen Tabellenplatz klettern, um die Abstiegsrelegation zu vermeiden. Die Reserve des MTV verlor in der B-Klasse beim WSV Unterammergau II trotz einer guten kämpferischen Leistung mit 1:3. (AZ) Lesen Sie dazu auch Fußball Traumtor nach wenigen Sekunden und ein später Treffer für Dießen

