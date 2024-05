MTV Dießen will Revanche und den nächsten Auswärtssieg

Mit der DJK Waldram haben die Fußballer des MTV Dießen noch eine Rechnung offen. Bei einem Erfolg des Kreisligisten vom Ammersee wären die Teams punktgleich.

Nach dem dritten Auswärtssieg am vergangenen Spieltag wollen die Kreisliga-Fußballer des MTV Dießen im letzten Auswärtsspiel der Rückrunde am Samstag ab 15 Uhr bei der DJK Waldram einen weiteren nachlegen. „Wir haben auswärts bisher schon neun Punkte geholt und wollen noch drei mehr“, sagt Dießens Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.

Im Hinspiel verliert Dießen am Ende deutlich

Im Hinspiel Anfang April unterlag das Team vom Ammersee zuhause in einem lange ausgeglichenen Duell am Ende klar mit 0:4. In der Tabelle steht Dießen zwei Plätze und drei Punkte hinter Waldram und will sich nun mit einem Auswärtssieg zum einen für die Heimniederlage revanchieren und zum anderen nach Punkten mit der DJK gleichziehen. „Wir haben noch eine Rechnung offen und wollen diese begleichen“, so Ropers.

Die Zweite Mannschaft des MTV Dießen tritt am Sonntag ab 14 Uhr in der B-Klasse beim bereits als Aufsteiger feststehenden TSV Feldafing an und will dort ebenfalls wieder punkten. (AZ)

