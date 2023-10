Fußball

31.10.2023

Nullnummer des SV Raisting beim heimstarken Gegner

Plus Die Bezirksliga-Partie des SV Raisting beim FC Neuhadern war über weite Strecken kein fußballerischer Leckerbissen. Der Schiedsrichter hatte einiges zu tun.

Zum vierten Mal in dieser Saison blieb der SV Raisting beim FC Neuhadern ohne Gegentreffer. Die Freude darüber hielt sich bei SVR-Spielertrainer Hannes Franz aber in Grenzen, da sein Team beim Tabellenfünften auch keinen Treffer erzielte und so mit einem torlosen Remis die Heimreise antreten musste. „Wir wollten unseren zweiten Platz festigen und das haben wir nicht geschafft“, ärgerte sich Franz nach der dritten Punkteteilung, durch die die Raistinger im dicht gedrängten Spitzenfeld der Bezirksliga Oberbayern Süd auf Platz vier abrutschten.

Gegen die heimstarken Neuhaderner ließ der SV Raisting in der ersten Hälfte kaum etwas zu. Nachdem die Gäste nach vorne auch nicht wirklich viel zustande brachten, bekamen die Zuschauer in Neuhadern eine eher maue erste Hälfte zu sehen. „Fußballerisch war das kein Leckerbissen“, bekannte Franz, da beide Mannschaften spielerisch einiges zu wünschen übrig ließen. Auf dem engen Kunstrasenplatz des FC Neuhadern fehlten dem SVR auch die Räume, um sein Spiel aufzuziehen. „Es gab viele Zweikämpfe“, berichtete Spielertrainer Franz von einer umkämpften Partie, in der der Schiedsrichter mit neun Gelben Karten für Farbe sorgte.

