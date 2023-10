SV Aubing kommt zum Spitzenspiel in der Bezirksliga nach Raisting

Plus Fußballer des SV Raisting stehen im Heimspiel in der Bezirksliga vor einer schweren Aufgabe. Der Trainer muss gegen den Tabellennachbarn auf Leistungsträger verzichten.

Der Abwärtstrend beim SV Raisting ist gestoppt. Nach drei sieglosen Partien kehrte der SVR durch einen 6:0-Kantersieg beim TSV Brunnthal in die Erfolgsspur zurück. Das kam zum richtigen Zeitpunkt, da die Mannschaft um Spielertrainer Hannes Franz am ungewohnten Samstag (14 Uhr, Raiffeisen-Arena) den SV Aubing zum Spitzenspiel der Bezirksliga Oberbayern Süd erwartet.

„Das wird eine richtig schwere Aufgabe“, meint Franz vor dem Vergleich mit dem Tabellenvierten, der einen Punkt weniger auf dem Konto hat als die Raistinger, die auf Platz zwei liegen. Aus der letzten Saison hat der SVR noch etwas gutzumachen, da beide Duelle (0:3 zu Hause und 2:3 auswärts) verloren gingen. Beim Spiel kommt es auch zum Duell der beiden Torjäger Athanasios Savvas (acht Tore) auf Aubinger Seite und Benedikt Multerer (sieben Tore) bei den Raistingern. Personell kann der SVR nicht aus dem Vollen schöpfen. Fehlen werden wohl erneut die Offensivkräfte Sinan Grgic und Vinzenz Wolf sowie in der Abwehr Thomas Bretthauer und Lukas Hartmann.