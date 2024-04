Traumtor nach wenigen Sekunden und ein später Treffer für Dießen

Ein ereignisreiches Kreisligaspiel lieferten sich der MTV Dießen und der MTV Berg im Kampf um den Klassenerhalt. Ludwig Schranner trifft aus großer Distanz.

Dießen Nach einer 2:0-Führung und einem 2:3-Rückstand holten die Fußballer des MTV Dießen im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga noch ein Remis gegen den MTV Berg.

„Mit der frühen Führung hätten wir natürlich gerne drei Punkte geholt, nach dem späten Rückstand müssen wir den einen auch mitnehmen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie. Das Team vom Ammersee ging nach wenigen Sekunden durch einen Schuss aus über 70 Metern von Kapitän Ludwig Schranner mit 1:0 in Führung. Anschließend hatte die Mannschaft vom Starnberger See mehr vom Spiel und Torwart Marcel Bischeltsrieder musste mehrmals sein Können zeigen. In der 36. Spielminute erhöhte Niklas Zimmermann nach Ecke von Philipp Ropers auf 2:0. Nach einer vergebenen Chance zur Vorentscheidung verkürzten die Gäste mit dem Pausenpfiff zum 2:1.

Direkt nach dem Seitenwechsel musste Dießen den Ausgleich hinnehmen. Anschließend blieb die Partie hart umkämpft, aber trotz vereinzelter Möglichkeiten auf beiden Seiten bis in die Schlussphase ohne weitere Tore. Dann drehten erst die Berger mit dem Treffer zum 2:3 durch einen verwandelten Elfmeter das Spiel, ehe Lukas Frank in der 90. Minute einen Eckball von Moritz Loh zum 3:3-Endstand einköpfte. Am Sonntag ist Dießen in Mammendorf gefordert.

Die Reserve des MTV musste eine deutlich zu hoch ausgefallene 0:4-Heimniederlage gegen den TSV Tutzing hinnehmen und den Kontakt in der Meisterrunde der B-Klasse zu den Aufstiegsplätzen abreißen lassen. (AZ)