Kommt schon bald Tempo 30 auf den Staatsstraßen in Utting?

Plus In einigen Gemeinden am Ammersee werden derzeit Lärmaktionspläne erarbeitet. Auch in Utting. Geht es nach dem Gemeinderat, fließt der Verkehr bald deutlich langsamer durch den Ort.

Gilt schon bald Tempo 30 auf den Hauptverkehrsstrecken in Utting? Wenn es nach dem Gemeinderat geht, ja. Denn in den in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellten Lärmwerten entlang der Ortsdurchfahrt sieht das Gremium schnellen und dringenden Handlungsbedarf. Grundlage für eine mögliche Geschwindigkeitsreduzierung auf der Dießener, der Schondorfer und der Landsberger Straße bildet ein Lärmaktionsplan. Diesen aufzustellen, wurde von den Gemeinderäten einstimmig beschlossen.

Messungen in Utting haben laut Korbinian Grüner von der Accon GmbH in Greifenberg ergeben, dass 14 Gebäude in Utting mit Lärmwerten von über 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel in der Nacht belastet sind. "Ab 65 Dezibel spricht man von einer Lärmgrenze, ab der Gesundheitsrisiken nicht mehr ausgeschlossen werden können", so Grüner. 70 Dezibel seien sogar eine unakzeptabel hohe Lärmbelastung, die dennoch typisch für Ring- und Hauptstraßen ist.

