Utting

vor 56 Min.

Wieder Feuer in Uttinger Gotteshaus: Mesner hätte Täter beinahe erwischt

Mesner Stephan Wegele zeigt die Stelle, an der Gebetsbox in der Uttinger Kirche Mariä Heimsuchung, an der das Feuer gelegt worden war.

Plus Dreimal Feueralarm innerhalb von drei Jahren in Uttinger Gotteshäusern: Einmal kommt es zur Katastrophe, zweimal kann der Mesner Schlimmeres verhindern. Wie er den Brand erlebte.

Von Frauke Vangierdegom

Wäre Mesner Stefan Wegele am Dienstagabend ein paar Minuten früher an der Kirche Mariä Heimsuchung in Utting gewesen, um das Gotteshaus abzuschließen, hätte er ihn vermutlich erwischt, den mutmaßlichen Brandstifter, den die Kripo Fürstenfeldbruck jetzt sucht. Dienstagabend, 16. April, kurz vor 20 Uhr: Mesner Stefan Wegele macht sich auf den Weg zur katholischen Kirche Mariä Heimsuchung in der Ludwigstraße, um das Gotteshaus abzuschließen. Noch in seinem Auto sitzend, sieht er einen schwarz gekleideten, hageren Mann auf der Westseite aus dem Altbau der Kirche kommen, der sich mit schnellem Schritt in Richtung Friedhof bewegt. "Ich habe mir nichts dabei gedacht, schließlich kommen immer wieder auch mal am Abend noch Leute aus der Kirche", sagt der Mesner gegenüber unserer Redaktion. Schnell bemerkt er aber, was der Unbekannte dort zu suchen hatte.

Als er aber selbst das Gotteshaus betritt, schlägt ihm Rauch entgegen. Schnell bemerkt Stefan Wegele die Ursache: Ein Gebetskästchen aus Holz, dass er vor rund einem halben Jahr gebaut und mit einer zweiten Schatulle, gefüllt mit Zetteln und Kugelschreiber in der Kirche aufgestellt hat, brennt. "Der Unbekannte hat auf der Ablage vor dem Kästchen eine Kerze abgestellt und diese angezündet", erläutert Wegele. Dank seines beherzten Eingreifens konnte der Brand noch im Entstehen gelöscht und somit größerer Schaden abgewendet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen