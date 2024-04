Unruhige Nacht in Weilheim: Gleich fünf mal brennt es im Stadtgebiet

Alle Hände voll zu tun haben Polizei und Feuerwehr in den frühen Morgenstunden des Montag. Fünfmal legen Unbekannte Feuer im Stadtbereich. Jetzt laufen die Ermittlungen der Kripo Weilheim.

Am frühen Montagmorgen, 8. April, kam es in Weilheim zu fünf Bränden, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde, jedoch zum Teil erheblicher Sachschaden entstand. Die Ermittler der Kripo Weilheim gehen davon aus, dass alle Brände im Zusammenhang stehen und bittet jetzt die Bevölkerung um mögliche Hinweise.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt ging am Montagmorgen gegen 3.45 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über mehrere brennende Mülltonnen in der Münchener Straße in Weilheim ein. Beim Eintreffen der regionalen Feuerwehren waren bereits zwei Meter hohe Flammen aus den Mülltonnen zu sehen, welche in unmittelbarer Nähe eines Baumes, eines Wohnhauses sowie einem Pkw standen. Das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte der Feuerwehren verhinderte nach Angaben der Polizei ein Übergreifen des Feuers.

Noch während des Einsatzes wurde eine weitere brennende Mülltonne im Bereich der Warenannahme eines Lebensmitteldiscounters in der Kaltenmoserstraße bekannt. Auch hier konnte die Feuerwehr durch das schnelle Eingreifen größeren Schaden verhindern.

In der Folge ging dann laut Polizeibericht eine weitere Mitteilung über brennende Zeitungen unter einer Sitzgruppe im Bereich des Bahnhofs ein. Auch dort konnten die Flammen rasch gelöscht werden, sodass augenscheinlich kein Sachschaden entstand.

Die Polizei vermutet, dass die Brände in einem Zusammenhang stehen

Im weiteren Verlauf wurde dann ein brennender Pkw in der Giesingerstraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand und das Feuer drohte auf sich daneben befindliche Fahrzeuge sowie ein Gebäude überzugreifen, was jedoch erneut verhindert werden konnte. Ein neben dem brennenden VW-Bus stehender Lkw wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Doch damit nicht genug: Wenig später ging dann eine weitere Mitteilung über einen brennenden Papiercontainer in der Herrnfeldstraße ein. Auch dort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehren das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und so Schlimmeres verhindern.

Vor Ort übernahmen Beamten der Polizeiinspektion Weilheim die ersten Ermittlungen. Diese wurden noch in der Nacht vom Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim fortgeführt. Zwischenzeitlich hat diese das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen. Aufgrund der ersten Erkenntnisse aus den bislang getätigten Ermittlungen gehen die Brandfahnder von vorsätzlicher Brandlegung sowie einem Tatzusammenhang aus. Der insgesamt entstandene Sachschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen der Polizei im hohen fünfstelligen Bereich bewegen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 um Hinweise: Wem sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (7. auf 8. April) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Brandstellenin Weilheim aufgefallen? Sind jemanden bereits vor der fraglichen Tatzeit Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Brandörtlichkeiten aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? (AZ)