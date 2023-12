Vier Autos sind in Unfall auf der B2 bei Weilheim verwickelt

Auf bei B2 bei Weilheim kommt ein Autofahrer in den Gegenverkehr. Daraus entwickelt sich eine Kette von Zusammenstößen.

Vier Fahrzeuge waren am Donnerstag kurz vor 8 Uhr auf der B2 bei Weilheim in einen Verkehrsunfall verwickelt. Zum Unfallhergang berichtet die Weilheimer Polizei, ein 66-jähriger Autofahrer aus Andechs war zwischen der Abzweigung nach Unterhausen und der Bahnüberführung Höhe Dietlhofer See in Richtung Weilheim unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Zunächst streifte er dabei den Wagen einer entgegenkommenden 39-jährigen Weilheimerin und stieß anschließend mit dem nachfolgenden Pkw eines 56-jährigen Uttingers zusammen. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug des Andechsers ins Schleudern und blieb schließlich quer auf der Fahrbahn stehen. Ein weiterer in Richtung Starnberg fahrender Weilheimer 29-jähriger Weilheimer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Wagen des Uttingers auf.

Der Unfallverursacher und der Uttinger mussten im Anschluss ins Krankenhaus gebracht werden. Die Weilheimerin klagte ebenfalls über leichte Schmerzen und suchte selber einen Arzt auf. Bis auf das Auto des Weilheimers waren die beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten allesamt abgeschleppt werden. Die B2 an der Unfallstelle war für rund eine Stunde komplett gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 20.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch