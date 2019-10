15.000 Zettel informieren über die Chlorung in Gersthofen

Plus 60 städtische Mitarbeiter sorgen dafür, dass jeder Haushalt und jeder Betrieb in Gersthofen die Instruktionen erhalten.

Sie ist leuchtend rot, auf vier Seiten bedruckt und es gibt sie in 15.000-facher Ausfertigung: Die Informationsschrift zum Gersthofer Trinkwasser. Am Mittwoch wurde sie an alle Haushalte verteilt. Denn ab kommenden Montag wird das Gersthofer Wasser chemisch desinfiziert.

Acht Wochen lang – seit Ende August – mussten die Bürger in Gersthofen und seinen Stadtteilen sowie dem Gablinger Ortsteil Holzhausen ihr Trinkwasser abkochen. Das wird auch noch eine Weile so sein, auch wenn ab Montag, 28. Oktober, das Wasser gechlort wird. Denn er dauert, so steht es auch in dem Informationsblatt, einige Zeit bis das Chlor in der erforderlichen Konzentration im Wassernetz ankommt. Denn dieses versorgt 12.000 Haushalte und zahlreiche Betriebe mit Tausenden von Menschen.

In ganz Gersthofen unterwegs

Am Mittwochvormittag schwärmten bereits Mitarbeiter der Stadtverwaltung aus, und verteilten die Infoblätter in den westlichen Stadtteilen Gersthofen. Nun, um 13 Uhr, ist die Mannschaft für den Hauptort und die Stiftersiedlung im Großen Rathaussitzungssaal versammelt. Yasemin Buchler teilt die gut 60 Mitarbeiter in Gruppen ein, die dann, ausgestattet mit einer Leinentasche, einem Stadtplan und hunderten von Zetteln in das ihnen jeweils zugewiesene Gebiet losziehen. Die Aufgabe: In jeden Briefkasten, ob Wohnhaushalt, Ingenieurbüro oder Großbetrieb, muss die Informationsschrift gelangen.

Susanne Owens (links) überreicht im City-Center dass rote Informationsblatt zur Chlorung des Trinkwassers an Andrea Kamp. Bild: Gerald Lindner

Susanne Owens und ihr achtköpfiges Team sind für das Stadtzentrum zuständig. Jeweils in Zweiergruppen ziehen sie in die verschiedenen Straßen. Owens und ihre Kollegin Claudia Pfanzelt sind im Bereich des City-Centers unterwegs.

Bei den Geschäftsleuten dort, wird die Nachricht meist positiv aufgenommen. „Sie wissen ja jetzt, worum es geht“, sagt Susanne Owens. Bei der Verteilaktion im August, als das Abkochgebot verordnet wurde, habe es mehr Diskussionen gegeben. „Jetzt haben wir die häufigsten Fragen gleich mit auf das Blatt gedruckt.

Bei „Döner Pizza Europa“ heißt es nur „Gottseidank“, als Sabine Owens erklärt, dass jetzt die chemische Desinfizierung beginnt. Zum Einkaufen unterwegs ist Andrea Kamp. Sie arbeitet in der Kinderkrippe und lässt sich bei dieser Gelegenheit ebenfalls den roten Infozettel geben. „Ich bin gespannt, ob die Kinder es merken, wenn das Wasser gechlort wir“, sagt sie.

Wasser muss einstweilen weiter abgekocht werden

Im Nagelstudio City Nails wird Susanne Owens gefragt, ob die Abkocherei ab Montag ein Ende hat. „Nein, die erforderliche Konzentration von 0,1 bis 0,3 Milligramm freiem Chlor pro Liter Wasser muss zuerst erreicht werden“, sagt sie. Denn erst dann wird wieder Trinkwasserqualität erreicht. Diese Information müssen Owens und Claudia Pfanzelt auf ihrer weiteren Tour durch die Brahms-, Feld- und Augsburger Straße noch öfter wiederholen. Doch zunächst ist der Teil des City-Centers dran, in dem sich die Wohnungen, Büros und Praxen befinden. „Im August habe ich da teilweise ganz schön nach den Briefkästen gesucht“, sagt Susanne Owens. Doch Claudia Pfanzelt hat eine Zeitlang dort gewohnt, so geht die Verteilung auf dem Dach des Centers sehr schnell.

Sorgfältig achten sie darauf, dass kein einziger Hausgang, kein einziger Briefkasten vergessen wird. Mitunter ist das nicht einfach, so gibt es an der Augsburger Straße recht versteckte Eingangstüren, die nur auf Umwegen zu erreichen sind. Wenn ein Briefkasten zu voll ist oder ein Geschäft geschlossen, dann wird der rote Zettel deutlich sichtbar an die Tür geheftet. Vorsorglich haben die Teams dafür eine Spule Klebeband mitgebracht.

Einwürfe werden dokumentiert

Der Beginn und das Ende der Einwerfaktion werden für jede Straße auf die Minute genau festgehalten. Susanne Owens trägt die Uhrzeiten jeweils auf einem mitgebrachten Stadtplan ein. Sie kommen später noch „schön“ in eine Liste.

Alle „Austräger“ versammeln sich am Ende noch einmal bei Yasemin Buchler und müssen dort die Listen der Straßen abgeben und unterschreiben.

Informationen Alle Informationen gibt's unter www.gersthofen.de sowie bei der „Servicehotline Wasser“, Telefon 0821/2491-333.