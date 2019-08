12:55 Uhr

29-Jährige stürzt in Oberschönenfeld kopfüber vom Rad

Kopfüber vom Fahrrad gestürzt ist eine 29-Jährige am Sonntag in Oberschönenfeld.

Bei einem Bremsmanöver auf einem geschotterten Feldweg gerät die junge Frau ins Schlingern und überschlägt sich. Der aktuelle Polizeireport.

Von Matthias Schalla

Kopfüber vom Fahrrad gestürzt ist eine 29-Jährige am Sonntag in Oberschönenfeld. Die junge Frau fuhr gegen 19.50 Uhr einen steilen Berg auf einem geschotterten Feldweg herunter und wollte abbremsen. Dabei verlor sie laut Polizei die Kontrolle über ihr Rad, geriet ins Schlingern und überschlug sich. Sie wurde zur Untersuchung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert, Verletzungen sind derzeit nicht bekannt.

Zusmarshausen: Bäcker stürzt von der Leiter rückwärts auf den Boden

Aus einer Höhe von zweieinhalb Metern ist ein Bäcker am Sonntag in Wollbach rückwärts auf den Boden gefallen. Der 34-jährige stieg laut Polizei zur Reinigung einer Teigmaschine auf eine Leiter, diese verrutschte, wodurch der Mann da Gleichgewicht verlor und herunterfiel. Der Verletzte wurde zur weiteren Untersuchung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Adelsried: Schwarzer Golf im Wölfleweg zerkratzt

Ein schwarzer VW Golf ist in der vergangenen Woche auf der Beifahrertüre von einem Unbekannten zerkratzt worden. Der Wagen stand laut Polizei im Zeitraum von 23. bis 25. August in Adelsried im Wölfleweg. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei, Telefonnummer 08291/1890-0.

