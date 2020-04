vor 18 Min.

34-Jähriger baut betrunken einen Unfall in Dinkelscherben

Bei der Unfallaufnahe stellt die Polizei Alkoholgeruch im Wagen des Mannes fest. Er muss nun seinen Führerschein abgeben.

Mit rund 0,8 Promille baute ein 34-Jähriger in Dinkelscherben einen Unfall. Er war mit seinem Auto am Samstag gegen 19 Uhr in der Dinkelscherber Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Marktstraße wollte er nach links in einbiegen. Hierbei übersah er einen anderen Autofahrer, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Sachschaden liegt bei rund 8500 Euro

Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei konnte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch im Wagen des 34-Jährigen wahrgenommen werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit, jedoch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 8500 Euro. (kinp)

