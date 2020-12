vor 30 Min.

50-Jähriger nach Unfall an Autobahnauffahrt Neusäß leicht verletzt

Leicht verletzt ist ein 50-Jähriger nach einem Unfall an der Autobahnauffahrt Neusäß. Laut Polizei kam es dort am Freitag gegen 16.45 Uhr zum Zusammenstoß zweier Autos. Ein 56-Jähriger wollte demnach auf die A8 in Richtung München abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 50-Jährigen.

Unfall auf der A8: Auto wird auf Sattelzug geschoben

Durch die Wucht des Anpralls wurde das Fahrzeug des 56-Jährigen auf eine Sattelzugmaschine geschoben, dessen Fahrer, von der Autobahn kommend, auf die Hirblinger Straße einbiegen wollte. Der 50-jährige Fahrer des bevorrechtigten Fahrzeugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 13.000 Euro. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (kinp)

