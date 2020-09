05.09.2020

A8: Die Anschlussstelle Adelsried ist wieder frei

Die Auf- und Abfahrt der A-8-Anschlussstelle Adelsried in Fahrtrichtung Stuttgart ist ab Samstag wieder frei.

Von Philipp Kinne

Die Auf- und Abfahrt der A-8-Anschlussstelle Adelsried in Fahrtrichtung Stuttgart ist ab Samstag wieder frei. Seit Ende Juli war dort für den Verkehr gesperrt. In diesem Bereich wurde auf der Staatsstraße 2032 als Teil der Ortsumfahrung Adelsried durch das Staatliche Bauamt Augsburg ein Kreisverkehr gebaut. Auch die Unterquerung der Autobahn auf der Staatsstraße 2032 war in beiden Fahrtrichtungen aufgrund der Bauarbeiten nicht möglich.

Ende des Jahres soll die neue Umfahrung Adelsried fertig sein

Läuft alles nach Plan, soll die neue Umfahrung Adelsried gegen Ende des Jahres fertig sein. Es ist das größte Straßenbauprojekt im Landkreis. Noch bis November sollen die Arbeiten an der Strecke zwischen Adelsried und Streitheim dauern. Die Streitheimer Straße ist in dieser Zeit gesperrt. Die geplanten Kosten für die derzeit größte Baustelle im Augsburger Land liegen bei knapp 24 Millionen Euro.

