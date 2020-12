11:00 Uhr

Ab 27. Dezember gibt es Impfstoff gegen Corona im Landkreis Augsburg

Plus Die Vorbereitungen für die Impfungen im Landkreis Augsburg laufen auf Hochtouren. Doch wer wird nun zuerst gegen Corona geimpft?

Von Christoph Frey

Das erste Impfzentrum für den Landkreis Augsburg wird derzeit in einer Halle der großen Gablinger Putenfarm eingerichtet, im neuen Jahr sollen dort in großem Stile Menschen gegen die Corona-Erreger geimpft werden. Erste Lieferungen des dafür benötigten Impfstoffes sollen bereits im Dezember ankommen.

Bis spätestens 27. Dezember werde der Impfstoff da sein, so Michael Püschel, der die Aktion am Landratsamt koordiniert, auf eine Anfrage in der Kreistagssitzung am Montag. Der Stellvertreter des Landrates im Amt geht davon aus, dass es zunächst nur geringe Mengen Impfstoff sein würden. Impfungen in größerem Stile erwartet der im Landkreis Augsburg erst im Laufe des Januar.

Am künftigen Impfzentrum in Gablingen gibt es Kühlräume. Sie könnten wichtig sein für die Lagerung des Serums. Bild: Marcus Merk

Wie berichtet, richtet der Landkreis Augsburg sein erstes Impfzentrum in Gablingen ein. Darüber hinaus sollen mobile Impfteams zu pflegebedürftigen Menschen kommen. Mittelfristig sind darüber hinaus der Einsatz von Impfbussen sowie die Einrichtung eines zusätzlichen Impfzentrums im südlichen Landkreis geplant.

Corona-Impfung: Wer kommt zuerst dran?

Derzeit fehlt den Behörden im Landkreis laut Püschel aber noch eine ganz entscheidende Vorgabe vonseiten der Bayerischen Staatsregierung. Sie muss entscheiden, welche Gruppen den Impfstoff zuerst bekommt. Die Landkreisverwaltung sei aber bereits auf Pflegeeinrichtungen zugekommen, um dort die Verteilung des Impfstoffes vorzubereiten, so Püschel.

