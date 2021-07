Augsburg/Gersthofen

Neues Hotel "Select" im GVZ will nächstes Frühjahr öffnen

Plus Im Güterverkehrszentrum an der Autobahn bei Gersthofen entsteht mit dem "Select" das größte Hotel in der Region Augsburg mit 220 Zimmern und 150 Parkplätzen.

Von Angela David

Das imposante, fünfstöckige Gebäude steht schon, nun geht es bald an den Innenausbau: Das neue Vier-sternehotel der Marke "Select" der Hotelkette Novum Hospitality aus Hamburg mit 220 Zimmern ist bereits von Weitem sichtbar und kann bald eröffnet werden. Wie Josef Eser, Chef des Augsburger Projektentwicklers Eser Real Estate, gegenüber unserer Zeitung sagte, ist die Eröffnung für das kommende Frühjahr geplant: "Die Übergabe findet im Oktober statt, dann macht das Hotel die Innenausstattung mit ihrem Mobiliar und will dann im Februar öffnen", so Eser. Viel früher hätte das aufgrund der Pandemie auch wenig Sinn gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

