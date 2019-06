vor 56 Min.

Austoben im neuen Parkour-Park

In Welden ist ein neuer Parkour-Park für die Jugendlichen entstanden. Die große Eröffnungsparty steigt am kommenden Samstag. Foto: Michael Daum

In Welden ist eine neue Anlage entstanden. Dort soll es künftig auch Workshops geben. Die große Eröffnungsparty steigt am nächsten Wochenende

Von Michael Daum

Der neue Parkour-Park nordwestlich der Marktgemeinde hat die letzten Hürden genommen. Die innovative Anlage steht und wird am kommenden Samstag, 29. Juni, mit gleich drei sportlichen Veranstaltungen eingeweiht. Der Parkour wird bereits von neugierigen Besuchern inspiziert und ausgiebig getestet. Jugendpflegerin Petra Kutter und Marktgemeinderätin Jasmin Berchtold erklären, was es mit der neuen Anlage auf sich hat.

Wie kam es zum Parkour-Park nordwestlich von Welden?

Klettern und speziell die Sportart Parkour standen immer wieder ganz oben auf der Wunschliste bei Jugendversammlungen. Florian Bach aus Emersacker, der für Parkour-One in Augsburg arbeitet, unterstützte uns bei der Planung im Rahmen eines Arbeitskreises. Die neue Parkour-Anlage wurde bewusst neben dem schon gut angenommenen Skater-Platz errichtet. Das ganze Areal steht nun unter der neuen Bezeichnung Freizeitgelände.

Uns war es wichtig, dass es neben dem Spielplatz für die Jüngeren auch für die älteren Kinder und Jugendlichen hier draußen ein langfristig konzipiertes, attraktives Freizeitangebot gibt. Sowohl die Schule als auch der Sportverein können rausgehen und die Anlage mitnutzen. Zweimal im Jahr veranstaltet Parkour-One hier Workshops.

Ja, die Workshops sind nicht nur was Einmaliges, die werden auch ins Ferienprogramm integriert. Jetzt beim Sport-Event ist alles umsonst, Skate- und Parkour-Workshops und der Skater-Wettbewerb – man kann alles frei ausprobieren. Unten bei der Feuerstelle wird außerdem ein Bubble-Soccer-Turnier zu drei gegen drei stattfinden. Das ist sehr lustig, weil man als Spieler mittendrin in einem Ball ist und alle sich dauernd umschubsen. Da fühlt man sich wie am Plärrer.

Und wie kann man da als Besucher teilnehmen?

Beim Warm-up von 14 bis 15.30 Uhr gibt es einen eigenen Infostand. Für alle Veranstaltungen, die Wettbewerbe, Workshops und das Turnier kann man sich anmelden. Teilnehmen kann jeder ab zwölf Jahre, aber natürlich sind auch ganze Familien mit kleineren Kindern erwünscht. Jeder kann kommen, das Areal hier ist wirklich, wie Jasmin schon sagte, für alle Vereine und Altersgruppen offen. Zu alledem gibt es natürlich auch viel Musik, der DJ ist da, man kann was essen, und eine eigene Ape-Bar serviert alkoholfreie Drinks. Und unten am Lagerfeuerplatz ist zum Schluss noch Ausklang, da kann man dann auch selber akustisch Musik machen.

Mit ein Ziel für das große Event am Samstag nach den Pfingstferien ist es, dass sich aus den Interessenten der Workshops eine feste Gruppe bildet und die Mitglieder sich weiter hier treffen. Das wäre ganz toll.

Themen Folgen