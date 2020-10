22.10.2020

Autofahrer reißt unbemerkt seinen Spiegel ab

Ein Autofahrer ist in einer engen Straße weit nach rechts gefahren, als ihm ein Auto entgegenkam. Unbemerkt reißt er dabei seinen Spiegel ab.

Von Gunter Oley

Ein Missgeschick hat ein 35-jähriger Autofahrer erst bemerkt, als er zu Hause seinen Wagen abstellen wollte. Der Mann war am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in Gersthofen in der Gutenbergstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Auf beiden Seiten parkten Fahrzeuge, weshalb es recht eng wurde, als ihm ein anderes Auto entgegenkam und er nach rechts ausweichen musste.

Zu Hause angekommen bemerkte der Mann nach Angaben der Polizei, dass der rechte Außenspiegel und der rechte Türgriff abgebrochen waren. Er fuhr zurück in die Gutenbergstraße und entdeckte an einem geparkten Anhänger einen Streifschaden. Laut Polizei war der Mann hier unbemerkt beim Ausweichmanöver hängen geblieben. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. (gol)

