12:25 Uhr

Autofahrer streift in Zusmarshausen Fahrschulauto

Ein junger Autofahrer hat am Freitag ein Fahrschulauto bei Wollbach gestreift. Niemand wurde verletzt.

Ohne Verletzte verlief eine Streifkollision zwischen dem Wagen eines 25-Jährigen und einem Fahrschulauto bei Wollbach am Freitag.

Von Jana Tallevi

Ausgerechnet zu einem Fahrschulauto hat ein 25-jähriger Autofahrer am Freitag, 19. März, um 17.49 Uhr nicht genügend Abstand gehalten und dieses gestreift, wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 25-Jähriger auf der Staatsstraße 2510 in Fahrtrichtung Landensberg. Kurz vor der Abzweigung nach Wollbach musste er wegen eines Lastwagens mit einer Panne auf die Gegenspur ausweichen, um an diesem vorbeizufahren.

Fahrschüler und Fahrlehrerin blieben bei Kollission unverletzt

Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Auto einer Fahrschule. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich gegenseitig am jeweiligen linken Außenspiegel. Der 17-jährige Fahrzeugführer hatte zum Unfallzeitpunkt gerade eine Fahrstunde. Seine 59-jährige Fahrlehrerin sowie der Fahrschüler wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Auch der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Es wurde ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1360 Euro verursacht.

Lesen Sie auch:

Themen folgen