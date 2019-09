vor 34 Min.

BMW-Fahrer verliert auf A8 die Kontrolle

Fahrer trotz Regen zu schnell unterwegs

Erneut hat es auf der A8 einen schweren Unfall wegen nicht angepasster Geschwindigkeit gegeben. Ein 38-jähriger Münchner fuhr am Montag gegen 7.55 Uhr mit seinem 3er-BMW bei starkem Regen in Richtung Stuttgart. Bei Zusmarshausen geriet er dann ins Schleudern und prallte rechts in die Außenschutzplanken. Von dort wurde er laut Polizei wieder auf die Hauptspur zurückgeschleudert.

Ein nachfolgender Autofahrer krachte trotz Vollbremsung frontal in den BMW. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Die A8 musste für 30 Minuten komplett gesperrt werden. Bis zur endgültigen Räumung der Unfallstelle war die Fahrtrichtung Stuttgart in Teilen für eine weitere Stunde gesperrt. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge des BRK, ein Notarzt und die Feuerwehren Zusmarshausen und Adelsried mit 18 Kräften. (thia)

