Bei einer Demo wurden die Macher des Meitinger "mäxle" zu Nachwuchsjournalisten

Plus Gleich mit der ersten Ausgabe zur Auszeichnung - das ist Meitinger Realschülern mit ihrer Schülerzeitung "mäxle" gelungen.

Von Steffi Brand

Mächtig stolz sind Tobias Libal, Noel Dükkanci, Finja Sturm, Annalena Geier, Sophie Stang, Vanessa Reichert, Emily Geiter und Tatjana Praßler – die Redaktion der Schülerzeitung "mäxle" der Meitinger Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule – auf ihr Werk. Vergangene Woche wurden sie beim diesjährigen Schülerzeitungswettbewerb des Kultusministeriums und der Süddeutschen Zeitung mit dem 1. Platz ausgezeichnet und wurden so in der Kategorie Realschule zur besten Schülerzeitung Bayerns gekürt.

Die erste Zeitung der Meitinger Realschule seit Jahren

Etwas ganz Besonderes sei die prämierte Ausgabe dabei gleich aus mehreren Gründen gewesen, erklärt Roberto Zitarosa, der Betreuungslehrer an der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule: Zum einen war es das Erstlingswerk dieser Schülerzeitungsredaktion – zuvor gab es einige Jahre keine Schülerzeitung an der Meitinger Realschule. Zum anderen verhinderte die Corona-Pandemie beinahe die Herausgabe der Ausgabe, die nun prämiert wurde. „Wir sind pünktlich zum ersten Lockdown fertig geworden“, erinnert sich Zitarosa. Dann musste er dem mäxle-Redaktionsteam sagen, dass er nicht wisse, wann die Zeitung gedruckt und verkauft werden könne. In den Sommerferien war es dann so weit: Die Schülerzeitung wurde gedruckt und im September wurde das erste Exemplar verkauft.

Thematisch war die preisgekrönte Ausgabe weit gefächert. Für das Titelthema „No Future on Fridays” bekam die Redaktion besonders viel Lob. Zudem zeigt die Aufbereitung auch, wie aus einem Thema, das die Redaktion interessiert, ein Beitrag für die Schülerzeitung werden kann. Dass die Fridays-for-future-Bewegung ein Thema für die Jugendlichen ist, war gesetzt. Doch einen rein informativen Bericht wollten die Nachwuchsjournalisten nicht im mäxle abdrucken, und so planten sie einen Besuch einer Demo in Augsburg. Ohne dabei zu Schulschwänzern zu werden – was seitens der Kritiker den Aktivisten oft vorgeworfen wird –, erhielt die mäxle-Redaktion für ihren journalistischen Einsatz eine Schulbefreiung. Ausgestattet mit Kamera und Diktiergerät sei die Gruppe nach Augsburg gefahren – „als kleine Journalisten sind sie zurückgekommen“, erinnert sich Zitarosa. Gemeinsam haben sie sich auf das Abenteuer eingelassen, wie es wohl sein mag, beispielsweise Wildfremde auf der Straße anzusprechen und um ein Statement zu bitten. In diesem Stil füllte sich die prämierte Erstlingsausgabe der Redaktion nach und nach.

Ein Tag ohne Strom im Selbstversuch

Weitere Themen, wie etwa der Selbstversuch, einen Tag ohne Strom auszukommen, oder Kinderarmut in Afrika füllten das Werk. Der Beitrag „Der wortlose Hödl“ war ein Bericht, der das mäxle zur Schülerzeitung macht. Eine Reihe von Fragen stellte die Redaktion dabei an Lehrer Michael Hödl, jedoch durfte dieser nicht etwa wortreich antworten, sondern musste mithilfe von Mimik und Gestik die Antwort darstellen, die dann in einem Bild festgehalten wurde.

Die Meitinger Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule. Bild: Marcus Merk (Archiv)

„Wenn es eine Kritik an der ersten Ausgabe geben kann, dann die, dass wir zu wenig Inhalte aus der Schulfamilie darstellten“, gibt sich Zitarosa selbstkritisch und hat für die Folgeausgabe bereits einige Ideen mit der Redaktion diskutiert, die das Schulleben stärker beleuchten sollen. Wortlose Fotointerviews wird es weiterhin geben, auch klassische Interviews mit Lehrern sowie Ratschläge der Abschlussschüler an die Fünftklässler sollen die Schülerfamilie stärker beleuchten. Der erneute Corona-Lockdown, der fast allen mäxle-Redaktionsmitgliedern die Anwesenheit in der Schule verwehrt, macht die zweite Ausgabe nicht gerade einfacher, aber das grobe Gerüst stehe bereits, berichtet Zitarosa.

Meitinger Realschüler übernehmen auch die Vermarktung

Doch beim mäxle gehe es nicht nur darum, Inhalte darzustellen, erklärt er. Selbstständig spricht die Redaktion die Gewerbetreibenden im Ort an, um Anzeigen für die Finanzierung der Zeitung zu akquirieren. In der Schule selbst wird mithilfe von Plakaten die Werbetrommel gerührt, damit dann auch möglichst viele die Schülerzeitung kaufen. Die Schülerzeitung mäxle gibt es ausschließlich in gedruckter Form – nicht zuletzt auch, um mit dem gedruckten Werk ein Pendant zum digitalen Zeitgeist zu bilden. „Das fertige Heft in Händen zu halten, heißt für die Mitglieder der Redaktion auch, etwas ganz Besonderes geschaffen zu haben“, verrät der 35-jährige Lehrer für Deutsch, Geschichte und Informationstechnologie. Er selbst ist passionierter Zeitungsleser, war ebenfalls in seiner Schulzeit in der Schülerzeitung aktiv und bereits während seines Referendariats in Meitingen.

