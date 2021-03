11:06 Uhr

Beim Ausparken kracht es in Emersacker

Zu einem Unfall ist es am Samstagmittag in Emersacker gekommen.

Zu einem Unfall beim Rückwärtsfahren ist es in Emersacker gekommen. Der Sachschaden liegt bei etwa 8000 Euro.

Einen Unfall beim Rückwärtsfahren hat ein 35-Jähriger in Emersacker verursacht. Laut Polizei fuhr der Mann am Samstag gegen 12 Uhr mit einem Kleintransporter rückwärts aus der Schmiedgasse. Der Fahrer wollte demnach die Hauptstraße rückwärts in eine gegenüberliegende Hofeinfahrt queren und übersah dabei den erwähnten Wagen eines 45-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Keiner der beiden Fahrer wurde verletzt. An den Fahrzeugen selbst sei ein Sachschaden von jeweils 4000 Euro entstanden, teilt die Polizei mit. (kinp)

