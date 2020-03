Bernhard Uhl siegt in Zusmarshausen deutlich

Plus Der Amtsinhaber erreicht 63,6 Prozent, Stefan Vogg 36,4 Prozent. Nur in einem Ortsteil ist das Bild ein ganz anderes.

„Natürlich wollte ich mit mindestens 50 Prozent gewinnen“, sagt Bürgermeister Bernhard Uhl am Wahlabend, „der Rest obendrauf ist einfach nur schön.“ Er hatte allen Grund zur Freude, denn er erreicht die absolute Mehrheit von 63,6 Prozent. Das eindeutige Votum der Zusmarshauser Bürger freut Bernhard Uhl sehr.

Sein Herausforderer, der Streitheimer Stefan Vogg von der Bürgerliste Zusmarshausen, kam insgesamt auf 36,4 Prozent. In seinem Heimatort selbst erzielte Vogg aber einen beachtlichen Erfolg: Hier wählten den 51-Jährigen 73,5 Prozent. „Das macht mich sehr stolz, dass die Streitheimer zu mir gehalten haben“, so Stefan Vogg am Wahlabend.

Neues Wahllokal musste noch gefunden werden

Die Auszählung verfolgte Bernhard Uhl mit seiner Ehefrau und nur wenigen anderen im ehemaligen Pfarrhof – der Coronavirus hielt sicher viele davon ab, außer Haus zu gehen. Zwei Tage vorher hatte der 58-jährige Bürgermeister noch alle Hände voll zu tun, als Ersatz für das Seniorenheim ein neues Wahllokal zu finden.



In seiner kommenden Amtszeit will Uhl wichtige Projekte fortführen und anpacken: etwa den Ausbau der Schulstraße, den Hortbau und den Anbau am Kindergarten im Ortsteil Gabelbach.

Ein Drogeriemarkt und eine zentrale Mitte

Seine weiteren Ziele seien auch ein Drogeriemarkt und eine zentrale Mitte für Zusmarshausen. Er habe eine ganze Liste mit Themen auf der Agenda für Zusmarshausen, die er noch anpacken will.

„Doch jetzt werde ich erst einmal ein bisschen feiern“, so der wiedergewählte Bürgermeister, „morgen geht’s dann wieder weiter.“