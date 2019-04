Betrunkener verprügelt Frau im Schlosspark

Plus In Meitingen schlägt ein betrunkener Jugendlicher im Schlosspark auf eine 36-Jährige ein. Selbst als die Frau am Boden liegt, verpasst er ihr noch Faustschläge.

Wieder ist jemand zu einem Opfer geworden, der mutig war und Zivilcourage zeigte: Eine 36-Jährige wurde am Sonntagabend in Meitingen von einem betrunkenen Jugendlichen geschlagen und getreten. Die Frau war dem 16-Jährigen hinterhergelaufen und hatte ihn zur Rede gestellt, weil er randalierte.

Laut Polizei hatten die 36-Jährige und ihre Begleiterin gegen 20.25 Uhr mehrere Jugendliche im Park in Meitingen beobachtet. Einige von ihnen traten gegen Laternen und warfen mit Flaschen. Die Frauen verständigte die Polizei. Kurz darauf liefen die Jugendlichen an der 36-Jährigen und ihrer Begleiterin vorbei. Ein Jugendlicher trat unvermittelt gegen den Wagen der 36-Jährigen, der an einem Parkplatz an der Schlossstraße stand. Das blieb nicht ohne Folgen: Die Frau lief dem 16-Jährigen hinterher und packte ihn an der Jacke. Dieser drehte sich daraufhin blitzschnell um, holte laut Polizei mit dem Fuß aus und trat der 36-Jährigen mehrfach gegen den Oberkörper und gegen den Oberschenkel. Die Frau stürzte durch die Wucht auf den Boden.

Mit ihren Armen den Kopf geschützt

Der 16-Jährige schlug anschließend mit der Faust gegen den Kopf und gegen den Körper der Frau, die versuchte, mit den Armen ihren Kopf zu schützen. So konnte sie laut Polizei die Schläge abwehren. Nach dem Angriff beleidigte der 16-Jährige letztendlich noch die 61-jährige Begleiterin der verletzten Frau. Dann traf die Polizei ein: Wie sich herausstellte, war der Jugendliche stark alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

So kann jeder helfen: Kriminalhauptkommissar Günter Müller vom Polizeipräsidium Schwaben Nord gibt bei seinen Präventionskursen unter anderem folgende Verhaltenstipps.

Nie alleine: Immer Verbündete suchen. Am besten sollten mögliche Mithelfer konkret angesprochen und gleich mit einer konkreten Aufgabe vertraut werden.Ein Beispiel: „Sie mit der roten Jacke: Bitte rufen Sie die Polizei.“ Wer allgemein jemanden um Hilfe bittet, könnte am Ende alleine dastehen, weil sich keiner direkt verantwortlich fühlt.

Abstand halten: Immer einen Sicherheitsabstand halten, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Einem Täter nicht mahnend die Hand auf die Schulter legen. Und: Immer mit einer Reaktion des Täters rechnen. Notfalls den Täter beschwichtigen und sagen: „Ich wollte Ihnen nicht zu nahe kommen.“

Opfer helfen: Immer zuerst dem Opfer helfen – damit hat jeder das getan, was er als Helfer mit Zivilcourage in einer kritischen Situation tatsächlich machen kann. Die Verfolgung von Tätern ist Aufgabe der Polizei.

Als Zeuge aussagen Wichtig ist, immer sofort die Polizei zu verständigen. Später bei der Polizei als Zeuge einen Aussage zu machen, gehört ebenso zur Zivilcourage.

Schulung: Wer mehr über Zivilcourage und richtige Hilfe erfahren will: Der nächste Kurs findet am 26. Juni um 19 Uhr im Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg-Göggingen statt. Hilfe gibt es immer über die Beratungsstelle, Telefon 0821/323-3737, Internet: www.polizei-beratung.de. (mcz)



Mitarbeiter der Marktgemeinde schauten gestern im Park nach Glasscherben und anderen Schäden. Wer den Park nutzt, muss sich an die Benutzungsordnung halten. Sonst gebe es Verwarnungen und schlimmstenfalls Bußgelder, erklärt Achim Zwick vom Ordnungsamt. Ein auffälliger Brennpunkt sei er nicht, erklärt Gerhard Miehle von der zuständigen Polizeiinspektion in Gersthofen. Ein ähnlicher Fall mit dieser Intensität sei ihm nicht bekannt. Der Park, der für viele eine beliebter Treffpunkt ist, gehört auch zu den Zielen der Sicherheitswacht. Die gibt es seit 2010 in Meitingen. Achim Zwick ist froh über die Helfer: „Ihre Präsenz hat eine positive Wirkung.“ Allerdings: Die Freiwilligen sind nicht jeden Tag in der Marktgemeinde.

Polizei kam gerade noch rechtzeitig

Vor zwei Wochen hätten die geschulten Helfer auch in Waltershofen eingreifen können. Damals wäre beherzter Zeuge beinahe zu einem Opfer geworden. Ein 21-Jähriger hatte einen Mann verfolgt, der sich zunächst vor ein Auto geschmissen und dann mit dem Fuß gegen mehrere Wagen getreten hatte. Als der betrunkene 35-Jährige merkte, dass er verfolgt wird, drehte er plötzlich um. Er lief dem Zeugen hinterher und versuchte ihn zu packen. Gerade noch rechtzeitig kam die Polizei.

Die Beamten versuchten, den 35-Jährigen zu beruhigen. Doch der wollte nicht – im Gegenteil. Er wurde richtig wild. Er ging plötzlich auf die Polizisten los. Die reagierte sofort und fesselte den Mann. Sein 34-jähriger Begleiter, der etwa 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte, versuchte immer wieder, seinem Kumpel zu helfen. Erst als weitere Polizisten in Waltershofen angekommen waren, gelang es, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Trotzdem wurden bei dem Einsatz zwei Beamte leicht verletzt – sie zogen sich Schürfwunden zu. Der ausgerastete Mann verbrachte die Nacht im Gewahrsam.

Erinnerungen an Dominik Brunner werden wach

Die beiden Vorfälle treten eine alte Diskussion los: Trauen sich in Zukunft weniger Menschen, Mut zu zeigen? Schauen jetzt wieder mehr weg statt hin? Und: Wie gefährlich ist Zivilcourage tatsächlich? Die Frage kam zuletzt 2009 auf, als der Geschäftsmann Dominik Brunner in München tödlich verletzt worden war. Er hatte an einem S-Bahnhof vier Schüler vor den gewalttätigen Jugendlichen beschützen wollen und wurden daraufhin verprügelt. Der Ältere war bei dem Gewaltexzess am Sollner Bahnhof betrunken.

Kriminalhauptkommissar Günter Müller erinnert sich gut an den Fall, der deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte. Er und seine Kollegen vom Polizeipräsidium Schwaben Nord geben regelmäßig Schulungen zum Thema Zivilcourage. Denn: Helfen will gelernt sein. Müller: „Viele wollen helfen, wissen aber nicht, wie sie es anstellen müssen, damit sie sich nicht selbst in Gefahr bringen.“

