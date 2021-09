Biberbach

vor 33 Min.

Bauen am Fuß der Markter Burg: Biberbachs Gemeinderat stößt ein Ratsbegehren an

Derzeit ist der Blick auf die Burg Markt frei. Ob am Fuße des Baudenkmals gebaut werden soll, sollen ein Bürgerentscheid und ein Ratsbegehren klären.

Plus Freier Burgblick oder geregelte Bebauung? Darüber wird in Biberbach derzeit diskutiert. Ein Bürgerentscheid findet statt. Aber dabei soll es nicht bleiben.

Von Sonja Diller

Nicht nur um den Bundestag und die nächste Kanzlerschaft geht es am Sonntag, 26. September, in Biberbach. Dort sind die Wähler aufgerufen, noch ein extra Kreuzchen zu machen, um über eine schöne Aussicht zu entscheiden. Freier Burgblick oder geregelte Bebauung durch eine Einbeziehungssatzung ist die Frage, an der sich seit geraumer Zeit die Gemüter erhitzen. Dass es einen Bürgerentscheid zum Thema geben wird, beschloss der Gemeinderat schon vor der Sommerpause. Nun legt das Gremium noch einen drauf.

