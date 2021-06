Sechs Verletzte bei Unfall mit vier Autos in Biberbach

Eine Autofahrerin kracht bei Biberbach in das Heck ihres Vordermanns und schiebt ihn in den Gegenverkehr. Dort stößt er mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen.

Ein schwerer Unfall bei Biberbach hat am Montag ein Großaufgebot an Rettungskräften auf den Plan gerufen. Eine Autofahrerin war so stark in das Heck ihres Vordermanns gekracht, dass der Wagen in den Gegenverkehr geschoben wurde.

Ein 31-jähriger Autofahrer wollte gegen 15.20 Uhr von der Staatsstraße 2033 hinter der Einfahrt Biberbach-Ost nach links in einen geteerten Feldweg einbiegen. Verkehrsbedingt musste er aber warten. Eine hinter ihm fahrende 37-Jährige bemerkte dies laut Polizei zu spät und krachte ihm in das Heck.

Kinder bei Unfall auf der Staatsstraße 2033 bei Biberbach verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Fahrzeug in den Gegenverkehr geschoben und stieß dort mit den Fahrzeugen eines 55-Jährigen und eines 26-Jährigen zusammen. Alle vier Fahrer und auch die beiden sechs und neun Jahre alten Mädchen der Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Zwei Notärzte, fünf Krankenwagen sowie die Feuerwehren aus Erlingen, Biberbach und die Polizei Gersthofen waren im Einsatz.

Die Staatsstraße musste für eine Stunde in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser, sämtliche Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt knapp 30.000 Euro. (thia)