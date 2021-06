Biberbach-Zollsiedlung

Proteste gegen Lechstahl: Landrat lässt Anwohner warten

Plus Vor mehr als zwei Monaten hat sich die Dorfgemeinschaft aus Biberbach wegen der Erweiterungspläne des Stahlwerks an Martin Sailer gewandt. Der hat bislang nicht geantwortet.

Von Laura Gastl

Die Dorfgemeinschaft Zollsiedlung-Eisenbrechtshofen hat Bedenken hinsichtlich der geplanten Erweiterung der Lech-Stahlwerke (LSW) in der Nachbarschaft. Um sich über die kommunale Ebene hinaus Gehör zu verschaffen, wendet sich die Dorfgemeinschaft nun mit einem zweiten offenen Brief an Landrat Martin Sailer ( CSU). Den ersten Brief von Anfang April ließ der Politiker bislang unbeantwortet.

