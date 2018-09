vor 18 Min.

Blaulichttag in Neusäß macht Werbung für die Feuerwehr

Die Steppacher Wehr freut sich über 15 neue jugendliche Mitglieder. Doch eine Sache bereitet Kopfzerbrechen.

Mit dem „Steppacher Blaulichttag“ möchte die Freiwillige Feuerwehr Steppach gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Wasserwacht auf die vielfältigen Rettungs- und Hilfseinsätze aufmerksam machen. Der Blaulichttag, der auf reges Interesse von Steppacher Bürgern stieß, fand passend zur bayernweiten Brandschutzwoche des Landesfeuerwehrverbands statt, einer Kampagne zur Imagepflege und Mitgliedergewinnung.

Die zweijährige Landeswerbekampagne mit dem Motto „Finde dein Feuer“ oder „Ich will zur Feuerwehr“ soll diesmal besonders Jugendliche ansprechen. Die acht Neusässer Feuerwehren haben aber auch mit einer eigenen Kampagne um neue Mitglieder geworben. Die Steppacher Wehr zog für sich eine positive Bilanz. „Seit dem Frühjahr sind etwa 15 Jugendliche neu in die Jugendfeuerwehr eingetreten“, erklärt Kommandant Markus Wiesner. „Das ist ein wichtiger Baustein für uns, denn nur durch die fortlaufende Ausbildung genügend junger Frauen und Männer kann die Einsatzfähigkeit einer Ortsteilfeuerwehr gesichert werden.“

Früher wohnte und arbeitete man am Ort

Ein Dauerthema, das alle Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen gleichermaßen betrifft, ist laut Kommandant Wiesner die Tagesalarmstärke. „Wir müssen als Feuerwehr nach dem Gesetz eine dreifache Besetzung der Fahrzeuge aufweisen können“, erklärt der Feuerwehrkommandant. Das bedeute, dass man bei neun Plätzen eine Stärke von 27 aktiven Mitgliedern brauche. Das genüge heute allerdings nur noch selten. Früher wohnte und arbeitete man am Ort, doch heute pendele man zum Arbeitsplatz und kehre erst abends wieder an den Wohnort zurück. „Wir sprechen daher Hausmänner und Hausfrauen an, Menschen die in Schichtdiensten oder im Homeoffice arbeiten. Wir brauchen diese Leute, um auch über den Tag einsatzbereit zu sein“, betont Wiesner.

In Steppach bereite ihm außerdem noch eine Sache Kopfzerbrechen. Einige junge und gut ausgebildete Feuerwehrler hätten sich beruflich verändert oder auch keinen passenden Wohnraum gefunden und sind daher weggezogen. Wiesner spricht deshalb besonders Neuhinzugezogene an, die sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren möchten. Auch die gemeinsame Großübung der Neusässer Feuerwehren am Samstag, 22. September, um 15 Uhr in Hainhofen im Rahmenprogramm des Volksfests ist eine der vielen Aktionen, bei der die Feuerwehr ihre Einsatzstärke präsentiert und auch neue Mitglieder werben will. (sigw)

