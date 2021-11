Impfen ohne Termin: Großer Andrang bei Impfaktion in Bonstetten

Impfung ohne Termin aber mit langer Warteschlange gibt es am Montag in Bonstetten. Hunderte warten schon vor offiziellem Beginn. Weitere Sondertermine im Kreis Augsburg sind geplant.

Eine lange Warteschlange bildet sich am Montag vor dem Bonstetter Bürgersaal. Hunderte warten auf ihre erste, zweite oder dritte Impfung gegen Corona. Bei der Sonderimpfaktion ohne Termin nahmen etliche Impfwillige lange Wartezeit im Regen in Kauf.

Wie berichtet sind auch die Termine in den Impfzentren aktuell heiß begehrt. Bis Weihnachten sind laut Landratsamt nur noch wenige Termine frei - allerdings können durch Absagen vereinzelt und kurzfristig wieder welche verfügbar werden. Auch die meisten Hausärzte bieten Impfungen an.

Die mobilen Impfteams des Landkreises sind auch in den kommenden Tagen und Wochen in vielen Gemeinden vor Ort. Ohne Termin kann sich dabei jeder ab zwölf Jahren mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer impfen lassen. Minderjährige brauchen das schriftlicher Einverständnis ihrer Eltern. Bei Drittimpfungen muss der Abstand zur zweiten Impfung mindestens fünf Monate betragen. Fragen werden an der Corona-Hotline des Landkreises beantwortet. Telefon: 0821/3102-3999. (kinp)

Hunderte warten am Montag im Regen auf ihre Impfung gegen Corona in Bonstetten. Foto: Marcus Merk





Hier machen die mobilen Teams im Kreis Augsburg Station: