05:26 Uhr

CSU in Welden nominiert Team um Christopher Huttner

Die Christsozialen in Welden präsentieren ihre Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl. Das ist die Liste im Überblick.

Christopher Huttner und die CSU Welden/Reutern haben ihre Gemeinderatsliste für die Kommunalwahl im kommenden Jahr nominiert. Das Team sei eine Liste mit Vertretern aus dem Ehrenamt, allen Altersklassen und motivierten Frauen und Männern, resümierte der Bürgermeisterkandidat.

Die Nominierung sehen die Christsozialen als einen Startschuss für einen engagierten Kommunalwahlkampf. Man habe sich in den vergangenen sechs Jahren in der CSU-Fraktion und in der Zusammenarbeit mit den übrigen Gruppierungen „voll ins Zeug gelegt“, so Jasmin Berchtold, CSU-Ortsvorsitzende, im Rückblick auf die zurückliegende Periode des Marktgemeinderates. Nun gelte es, mit doppelter Kraft dafür zu arbeiten, Wahlkampf zu machen und sich einzusetzen, damit Welden und Reutern weiterhin in guten Händen bleiben, fasste Berchtold zusammen.

„Er möchte die Beschlüsse nicht nur umsetzen, sondern mit großem persönlichen Einsatz unsere Heimat gestalten“, begründete Anna Winkler ihre Entscheidung, als Kandidatin Huttner zu unterstützen.„Ich freue mich über die Unterstützung des Marktratsteams ebenso wie die der CSU“, sagte Huttner.

An den beiden Abenden, Donnerstag, 16. Januar, im Gasthaus Hirsch in Welden und Donnerstag, 23. Januar, in der Pizzeria Rusticana in Reutern, jeweils um 19 Uhr, werden Bürgermeisterkandidat Christopher Huttner und sein Team für den Gemeinderat sich und ihre Ziele für Welden und Reutern der Bevölkerung vorstellen. Hierzu lädt die CSU Welden/Reutern ein. (AL)

Die Kandidaten der CSU im Überblick

1. Huttner , Christopher (35)



, (35) 2. Berchtold , Jasmin Angelika (40)



, Angelika (40) 3. Däubler, Andreas (50)



4. Scherer, Philipp (51)



5. Sibich, Michael jun. (41)



6. Kapfer, Markus (32)



7. Vermeulen, Kilian (28)



8. Bischof, Katrin (40)



9. Saule, Michael (24)



10. Winkler , Anna (23)



, (23) 11. Berchtold , Xaver (62)



, Xaver (62) 12. Schödel, Christian (45)



13. Holzheuer, Thomas (22)



14. Liepert, Klaus (59)



15. Fenchel, Angela (53)



16. Härtl, Stefan (21)



17. Dienstbier, Linda (Ersatzkandidatin)



18. Scherer, Hermine (Ersatzkandidatin)



19. Hodapp, Markus (Ersatzkandidat)

Themen folgen