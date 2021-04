Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt laut RKI am Mittwoch unverändert bei 109,3. Das Institut meldet drei weitere Corona-Todesfälle.

Unverändert hoch bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie am Mittwoch bei 109,3. Diesen Wert meldete das Institut bereits am Dienstag. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen, steigt hingegen um drei auf insgesamt 183 Fälle.

Der für mögliche Lockerungen entscheidende Wert bleibt so wie an den Ostertagen über der 100. Und das obwohl am Ostermontag das Landratsamt geschlossen hatte und daher keine Meldung an das RKI mit neuen Fällen übersandte. Seit Beginn der Pandemie meldet das RKI 8840 positiv auf das Virus Getestete.

Landkreis Augsburg: Inzidenz in Nachbarlandkreisen teils niedriger

Ähnlich hoch wie im Landkreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz auch in der Stadt Augsburg. Dort liegt sie laut RKI aktuell bei 116,3. Unter dem entscheidenden Schwellenwert von 100 hingegen liegt sie im Kreis Günzburg mit 89,0. Auch in den Landkreisen Dillingen und Aichach-Friedberg werden weniger als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet. (kinp)

