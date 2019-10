vor 39 Min.

Der Ballon ist wieder komplett

Das spektakulärste Ausstellungsstück in Gersthofen erstrahlt in neuem Glanz. Wie es den Ausstellungsraum positiv verändert

Von Gerald Lindner

Die weitgehend originalgetreue Rekonstruktion des Ballons „Erdlieb“, das zentrale und größte Exponat im Ballonmuseum Gersthofen, ist wieder komplett. Am Mittwoch wurde die Gondel wieder aufgehängt.

Mit dem originalen Ballon wollte im Jahr 1786 der Luftfahrtpionier Maximilian Freiherr von Lütgendorf von Augsburg aus aufsteigen und so der erste deutsche Ballonfahrer werden. Ein Vorhaben, das deutlich misslang: Die Hülle ließ sich nicht füllen und der Ballon hob nicht ab. Weil das Luftfahrgerät sich so gar nicht von der Erde lösen wollte, erhielt es im Volksmund den Spitznamen „Erdlieb“.

Nach 16 Jahren hatte nun die Hülle deutliche Alterserscheinungen aufgewiesen und musste, wie berichtet, erneuert werden. Sie wäre über kurz oder lang gerissen, stellte es sich heraus, als der Ballon am Montag zu Boden gelassen worden war. Auch die Luftaggregate, die dafür sorgten, dass der Druck innerhalb der Hülle immer gleichmäßig hoch war, sodass der Ballon schön rund blieb, wurde durch ein neues ersetzt. Außerdem musste die prächtige Gondel vom Staub gereinigt werden. Hierzu wurde ein Restaurator von den Städtischen Kunstsammlungen Augsburg engagiert. Sie wurde wieder an dem neuen Ballon aufgehängt und das Luftschiff wieder in die Höhe unter der Kuppel des Ballonmuseums gezogen.

Auch wenn die zweite Hülle sich an die Rekonstruktion hält, ist sie doch zunächst in der Farbe frischer und strahlender. „Die alte Hülle hatte im Inneren eine schwarze Schicht, was die gelb-rote Außenhaut sehr massiv wirken ließ“, erklärt der Leiter des Museums, Thomas Wiercinski. „Bei der Neuen wurde darauf verzichtet, der Ballon wirkt jetzt viel graziler.“

In der Tat scheint er durch das Licht, das aus der gläsernen Museumskuppel darauf fällt, von innen heraus zu strahlen. „Der ganze Museumsraum wirkt dadurch jetzt heller, luftiger und macht einen einladenderen Eindruck“, zeigte sich Wiercinski sichtlich erfreut.

Der neue „Erdlieb“ erstreckt sich von der Kuppel bis zur Gondel über vier Stockwerke des Museums. Für den neuen Ballon zahlte die Stadt Gersthofen rund 54000 Euro inklusive Montage und Reinigung der Gondel. Das Ballonmuseum ist nun wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu besichtigten.

Das Museum Gersthofen bietet zudem am Sonntag, 6. Oktober, um 15 Uhr eine öffentliche Führung für seine kleinen Besucher und gleichzeitig eine Führung für Erwachsene an. Die Kinderführung „Wissen wie’s geht – Geschichten und Experimente rund ums Ballonfahren“ ist ein Mitmachprogramm: Zunächst lernen die kleinen Museumsbesucher in einer Führung spielerisch die Geschichte der Ballonfahrt kennen, danach geht es ins museumseigene Labor, wo die Kinder unter Aufsicht Versuche selbst durchführen können. Gleichzeitig wird den Erwachsenen eine öffentliche Führung geboten, in der die Besucher viel Wissenswertes und Kurioses rund um das Ballonfahren erfahren: von den Anfängen bis zur Gegenwart ... und warum der Augsburger Raum so eine große Rolle spielt. Die Führungen sind kostenfrei, es fallen lediglich die Eintrittsgebühren ins Museum an.

