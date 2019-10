04:45 Uhr

Der Landkreis rechnet mit mehr Flüchtlingen

Weil das Ankerzentrum in Donauwörth schließt, sollen die Kommunen wieder mehr Menschen aufnehmen. Doch die Gemeinden sind teils an der Belastungsgrenze.

Von Philipp Kinne

Nach der überraschenden Flüchtlingswelle vor knapp fünf Jahren rechnet der Landkreis wieder mit steigenden Zahlen von Asylbewerbern. Weil das große Ankerzentrum in Donauwörth zum Ende des Jahres dicht macht, müssen die Asylsuchenden neu verteilt werden. Konkret heißt das: Die dezentralen Unterkünfte in den Kommunen des Landkreises werden wieder voller. Außerdem wird über neue Asylbewerberheime nachgedacht. Für zusätzliche Unsicherheit sorgt die Offensive der Türkei in Nordsyrien.

Im Ankerzentrum in Donauwörth war es immer wieder zu Konflikten gekommen. Jetzt soll es anstelle einer großen Unterkunft in Schwaben mehrere kleine Flüchtlingsheime geben. In Donauwörth war Platz für rund 1000 Flüchtlinge. „Die müssen wir nun irgendwo auffangen“, erklärte Tanja Höhr von der Regierung von Schaben bei einer außerplanmäßig einberufenen Versammlung der Bürgermeister im Landkreis. Aktuell leben im Ankerzentrum rund 730 Menschen. Drei Viertel von ihnen sind türkische Staatsbürger, aber auch Flüchtlinge aus Nigeria oder Gambia.

Wo im Landkreis Augsburg ist Platz für Flüchtlinge?

Die Bürgermeister sollen sich nun nach Möglichkeiten zur Unterbringung in den jeweiligen Kommunen umsehen. „Sie sehen nicht sehr begeistert aus“, stellte Höhr mit Blick auf die anwesenden Rathauschefs bei der gestrigen Sitzung fest.

Für Bobingens Bürgermeister Bernd Müller ist die Schließung des Ankerzentrums in Donauwörth „skandalös“. Er sprach von einem „Strukturfehler“, den nun die Kommunen und letztlich auch die Ehrenamtlichen vor Ort ausbaden müssen. Doch die seien ohnehin schon an der Belastungsgrenze. Teils bräuchten die Flüchtlingshelfer in Bobingens sogar psychologische Hilfe, weil sie „mit der Situation überfordert“ seien. Bernd Müller bat um Unterstützung. „Der Staat muss mehr tun.“

Neben der Schließung des Ankerzentrums, könnte auch die politische Lage wieder zu mehr Flüchtlingen im Landkreis führen. „Ich kann nicht sagen, ob Herr Erdogan die Grenzen öffnet“, erklärte Tanja Höhr. Auch das Angebot von Innenminister Horst Seehofer, Bootsflüchtlinge aus Italien aufzunehmen, könnte sich noch auswirken.

Martin Sailer: „Viel Luft bleibt nicht mehr“

Landrat Martin Sailer sagte mit Blick auf die steigenden Flüchtlingszahlen: „Wir haben noch ein wenig Luft, aber viel Luft bleibt nicht mehr.“ Dennoch sei die Lage nicht vergleichbar mit der Flüchtlingswelle vor knapp fünf Jahren. Martin Sailer: „Wir sind noch weit weg von der Belegung von Turnhallen.“ Nun sei es an der Zeit, sich vorzubereiten. Die Bürgermeister sollten sich umhören, wo Flüchtlinge untergebracht werden könnten. Man gehe davon aus, dass zusätzliche Unterkünfte notwendig werden.

Aktuell leben in den Flüchtlingsunterkünften im Landkreis Augsburg etwa 1700 Menschen. Theoretisch sei noch Platz für rund 400 Flüchtlinge, erklärte Markus Huber vom Landratsamt Augsburg. Praktisch sehe die Sache aber ganz anders aus: Weil zum Beispiel Sechs-Bett-Zimmer mit einer vierköpfigen Familie belegt werden. Oder weil Räume zur Hausaufgabenbetreuung oder für Deutschkurse gebraucht werden. Deshalb seien im Landkreis nur noch etwa 120 Plätze für Flüchtlinge frei, erklärte Markus Huber.

