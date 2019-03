08:47 Uhr

Der Zufall spielt bei seinen Arbeiten eine große Rolle

Die Schwäbische Galerie zeigt Arbeiten des Augsburgers Udo Rutschmann. Er lässt verschiedene Techniken ineinander verfließen.

Von Gerald Lindner

„Material, Struktur und Licht“ – unter diesem Leitthema zeigt der Künstler Udo Rutschmann in der aktuellen Sonderausstellung der Schwäbischen Galerie des Museums Oberschönenfeld eine Reihe von Serien aus den letzten Jahren. Seine Arbeiten liefern dabei den Beweis, dass eine Reduktion der Darstellung keineswegs dazu führen muss, dass ein Bild an Vielschichtigkeit verliert.

Udo Rutschmann wurde 1967 in Augsburg geboren. Während seines Studiums der Philosophie und Kunstgeschichte in Augsburg arbeitete er als freier Gestalter und Beleuchtungstechniker am Deutschen Theater in München (1989-1992). Anschließend wechselte er zum Fach Architektur an der Metropolitan University London (1992-1996). Seit 2000 ist er freischaffender Künstler, seit 2006 mit eigenem Atelier in Augsburg. Seine Arbeiten, die er in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen auch international präsentierte, wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

In die trocknende Farbe wurden Folien eingelegt

In vielen Fällen vermischen sich in der Ausstellung die Grenzen verschiedener Darstellungstechniken. So erinnern manche seiner Malereien und Arbeiten auf Papier an Reliefs. Bei den Skulpturen wiederum finden sich viele grafische Elemente. „Der Zufall spielt eine große Rolle bei der Entstehung meiner Werke – das zieht sich seit vielen Jahren durch meine ganze Arbeit. “, sagt der Künstler. Bei seinen großformatigen Malereien im Erdgeschoss der Schwäbischen Galerie startete er mit transparentem Farbauftrag. In die trocknende Farbe wurden Folien eingelegt und nach zwei bis drei Tagen wieder abgezogen. Dies hinterlässt Spuren in der Farbe und bietet eine neue Gliederung. Rissstellen reißen dabei Strukturen auf oder ziehen sie sogar nach.

Auch bei der Farbe überwindet Udo Rutschmann die Grenzen der Malerei, arbeitet gleichsam bildhauerisch: Die Farbe wird auf einem lasierend aufgetragenen Untergrund in unterschiedlicher Dicke aufgebracht. Dann wird sie bearbeitet, mit einem Kehrbesen sein, Rasierklingen oder anderen Gebrauchsgegenständen. „Ich arbeite daran, bis das Gleichgewicht eines Bildes stimmt. Ich bin Bildhauer, der Öl und Farbe als Material verwendet.“

Stets kommt es zum Zwiegespräch

„Durch freigelegte Schichten und ausgesparte Stellen entsteht eine schwingende Lichtwirkung. Somit schließt sich der Kreis zu Rutschmanns Oszillatoren: Diese schaukelnden Federstahlarbeiten leben ganz besonders von Material, Struktur und Licht“ sagt Mechthild Müller-Hennig, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Schwäbischen Galerie. „Stets kommt es zum Zwiegespräch zwischen Zufall und Kontrolle, Wiederholung und Varianz.“

Diese Kompositionen verbindet er oft mit Worten, die nicht gleich erkennbar sind. Oft e finden sich die hier dann die Worte „Warte“ oder „Zeit“.

Die Linien in vielen Arbeiten stehen dafür, dass es im Chaos der analogen Welt doch ein Ordnungsprinzip gibt. „Meine Werke müssen aber in gewissem Maße undefiniert bleiben“, sagt Udo Rutschmann.

Ausstellung: „Material, Struktur, Licht – Arbeiten von Udo Rutschmann“ ist bis zum 5. Mai jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr in der Schwäbischen Galerie Oberschönenfeld zu sehen.

