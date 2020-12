vor 17 Min.

Die Märchenweihnacht in Neusäß geht weiter

Plus Der zuständige Ausschuss der Stadt Neusäß hat sich trotz Corona für eine Fortsetzung entschieden. Allerdings gelten strenge Regeln für die Besucher.

Die Adventsinseln mit Kunsthandwerk in der Stadtmitte von Neusäß wird es weiterhin geben. Der zuständige Ausschuss hat sich einhellig für eine Fortsetzung der Veranstaltung an der frischen Luft entschieden. In Absprache mit dem Gesundheitsamt darf die Stadt Neusäß die Buden in geringerer Anzahl und zu kürzeren Zeiten weiter öffnen. Die Premiere am vergangenen Samstag wurde als gelungen eingeschätzt. Ob das Angebot bis Weihnachten weiter bestehen wird, hänge vom vernünftigen Verhalten der Besucher ab.

Die Stadt Neusäß hatte sich nach dem ersten Wochenende vorbehalten, die Öffnung der Adventsinseln von Woche zu Woche zu überprüfen und auf Grundlage der aktuellen Verordnung zum Infektionsschutz zu entscheiden. Nach einstimmigen Meinungsbild aller Fraktionen wurde in der Kultur-, Bildungs-, Sozial- und Sportausschusssitzungen befürwortet, dass die Einzelhändler entsprechend der Auflagen weiterhin aus den Buden verkaufen dürfen.

Der ACO kontrolliert die Abstände bei der Märchenweihnacht

Der Verkauf von To-go-Alkohol als auch der Verzehr von Alkohol ist im Bereich der Märchenweihnacht verboten. Zudem wurde der Sicherheitsdienst ACO beauftragt, die Entstehung von Menschentrauben rechtzeitig zu unterbinden und die Einhaltung der Hygieneregeln, insbesondere in der Remboldstraße und dem Ägidiuspark, zu kontrollieren. Die Kunsthandwerkerbuden sind geöffnet am Freitag und Samstag von 15 bis 20 Uhr.

Die Eltern sollen auf die Abstände der Kinder bei der lebendigen Krippe in Neusäß achten. Bild: Marcus Merk

Der Märchenspaziergang ist weiterhin täglich von 11 bis 18 Uhr anzuschauen. Die Szenen werden mechanisch betrieben. Besucher und Familien werden gebeten, mit Abstand zu warten, bis das jeweilige Fenster wieder frei wird. Das Formular zur Rätsel-Rallye kann auf der Homepage unter www.neusaess.de/maerchenweihnacht Rubrik "Aktionen" heruntergeladen werden und zu den Öffnungszeiten des Rathauses und zusätzlich am 3. und 4. Adventswochenende freitags und samstags zwischen 15 und 20 Uhr in der Stadthalle gegen eine süße Belohnung eingetauscht werden.

Die Neusässer Märchenweihnacht kann weiterhin nur unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften abgehalten werden, betont Bürgermeister Richard Greiner. "Wir gehen mit der Situation verantwortungsvoll um, die Gesundheit schützen und ein wenig vorweihnachtliche Freude schenken. Dabei sind wir auf die Mitwirkung aller Beteiligten angewiesen." Sollte es zu unvernünftigem Verhalten kommen, sei die Stadt leider gezwungen, die Märchenweihnacht einzustellen. (kar, AL)

Hygienevorschriften sind einzuhalten

Maske Das konsequente Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Märchenspaziergang und an den Adventsinseln ist zwingend notwendig.

Das konsequente Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Märchenspaziergang und an den ist zwingend notwendig. Abstand Der Abstand von mindestens 1,5 Metern ist zwingend einzuhalten (insbesondere an der Lebendkrippe, vor den Märchenschaufenstern und beim Anstehen an den Adventsinseln )

Der Abstand von mindestens 1,5 Metern ist zwingend einzuhalten (insbesondere an der Lebendkrippe, vor den Märchenschaufenstern und beim Anstehen an den ) Essen Der Verzehr von Speisen und Getränken darf nur außerhalb der Adventsinseln mit Abstand erfolgen.

Der Verzehr von Speisen und Getränken darf nur außerhalb der mit Abstand erfolgen. Alkohol Es gilt auf dem gesamten Rundweg Alkoholverbot (inkl. Hauptstraße, verkehrsberuhigter Bereich der Remboldstraße und Ägidiuspark).

Es gilt auf dem gesamten Rundweg Alkoholverbot (inkl. Hauptstraße, verkehrsberuhigter Bereich der Remboldstraße und Ägidiuspark). Gruppen Maximal zwei Haushalte bis insgesamt fünf Personen dürfen die Märchenweihnacht als Gruppe besuchen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen