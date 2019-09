vor 22 Min.

Die vielen Facetten der Harmonika

Der Harmonikaspieler Johannes Stift tritt in Emersacker auf

Er gilt als einer der besten Harmonikaspieler Schwabens. Am Samstag, 17 Uhr, tritt Johannes Stift mit seiner steirischen Harmonika in der Blauen Kapelle (Huber-Kapelle) in Emersacker auf.

Sein Repertoire umfasst traditionelle Stücke aus Bayern, aber auch aus anderen europäischen Ländern, zum Beispiel aus Frankreich und Skandinavien, Folkmusik aus England, sowie „Klezmer“, die Musik der osteuropäischen Juden. Daneben spielt er auch Eigenkompositionen und hat sich mit Musik aus schwäbischen Notenhandschriften des 18. und 19. Jahrhunderts befasst.

Johannes Sift tritt als Solist auf und in der Formation Quetschendatschi mit wechselnden Begleitmusikern. Er wird begleitet von Christoph Lambertz an Bassklarinette und Dudelsack. Christoph Lambertz ist der Leiter der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben. Die Musiker spielen Stücke aus der schwäbischen Musiktradition sowie aus Volksmusiktraditionen europäischer Länder.

Für die Bewirtung mit Getränken sorgt der FC Emersacker. Der Eintritt ist frei. Das Konzert beginnt um 17 Uhr und wird etwa 75 Minuten dauern. (AL)

