vor 31 Min.

Diese Freinachtscherze kommen teuer zu stehen

Bei Aktionen in Diedorf und in Emersacker entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Ein dummer Scherz in der Freinacht hat möglicherweise einen Sachschaden in Höhe von 5800 Euro beschert. Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag mit seinem Anhänger von seinem Grundstück in Diedorf auf die Hauptstraße und wechselte sofort auf die Linksabbiegespur. Dabei löste sich plötzlich die Seitenwand des Anhängers aus der Verankerung, klappte auf und beschädigte zwei Autos, die auf der Hauptstraße hintereinander in Richtung Gessertshausen fuhren.

Nach Auskunft der Polizei könnte die entriegelte Seitenwand mit einem „kurzfristigen Diebstahl“ in der Freinacht in Verbindung stehen. Bei der Rückgabe wurde dann offenbar versäumt, die Seitenwand wieder zu sichern.

Emersacker: Unbekannte beschmieren Schule in der Freinacht

Unbekannte haben in der Freinacht in Emersacker laut Polizei die rückwärtige Außenwand des Grundschulgebäudes auf einer Länge von fünf Metern mit einem Graffitischriftzug versehen. Die Schadenshöhe wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (thia)

Themen Folgen