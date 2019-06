00:31 Uhr

Dieser Krimi spielt in Augsburg

Der Autor Viktor Glass kommt nach Diedorf. Er kennt die Geschichte der Nachbarstadt

Der Autor Viktor Glass liest am Donnerstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr in der Buchecke Diedorf aus seinem neuesten Augsburg-Krimi „Schüssler und die verschwundenen Mädchen“.

Die Geschichte spielt in Augsburg im Jahr 1890: Durch die Industrialisierung verlieren viele Dienstmädchen ihre Lebensgrundlage. Einige von ihnen sehen keinen anderen Ausweg, als sich umzubringen. Als weitere Mädchen spurlos verschwinden, geht die Polizei in allen Fällen von Freitod aus und sucht nicht nach ihnen. Einzig der Privatermittler Ludwig Schüssler befürchtet, dass man den Frauen etwas angetan haben könnte. Gemeinsam mit Caroline Geiger begibt er sich auf die Suche. Die beiden setzen alles daran, die jungen Frauen lebend zu finden. Eine erste Spur führt zu einem zwielichtigen Postkartenverkäufer.

Ein Krimi vor historischer Kulisse mit einem ungewöhnlichen Ermittlerduo. Viktor Glass nimmt den Leser mit auf eine Vermisstensuche und zeichnet ein lebendiges Bild des ausgehenden 19. Jahrhunderts – in Augsburg und Umgebung. „Schüssler und die verschwundenen Mädchen“ wurde für den Homer Literaturpreis 2019, mit dem die besten historischen Romane 2018 ausgezeichnet werden, nominiert.

Viktor Glass, geboren 1950 in Iserlohn, studierte Sinologie und Publizistik in Bochum. Er veröffentlichte Erzählungen und Romane, unter anderem den Roman „Diesel“ über das Leben von Rudolf Diesel. Glass lebt in Augsburg und ist ein Kenner der Augsburger Industrie- und Sozialgeschichte. (AL/Foto: Angeline Bauer)

beträgt 5 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchecke Diedorf, Telefon 08238 2679.

